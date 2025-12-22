Advertisement
Amroha Fatehpur Cold Wave: यूपी में भयंकर ठंड से हालात खराब, अमरोहा में छूटी कंपकंपी तो कोहरे से ढ़का फतेहपुर

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में अब हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ने वाली है. आज प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरा रहेगा. अमरोहा और फतेहपुर में जिससे विजिबिलिटी काफी कम रहेगी. साथ ही इन शहरों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है.
  

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:11 AM IST
UP Weather Update
UP Weather Update

विनीत/अवनीश/अमरोहा/फतेहपुर: उत्तर प्रदेश ठंड के आगोश में है. यूपी के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. प्रदेश के अमरोहा और फतेहपुर में जबरजस्त ठंड से लोगों का हाल बुरा है. कोहरे और शीतलहर ने मुसीबत बढ़ा दी है. पहले बात करते हैं यूपी के अमरोहा की आज जिले में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे पूरे इलाके में विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है. कोहरे का सबसे ज्यादा असर नेशनल हाईवे-9 पर देखने को मिला, जहां वाहन रेंग-रेंग कर चलते नजर आए.  सुबह के समय हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई जगह जाम जैसी स्थिति बनती दिखी. कुछ ऐसे ही हालात फतेहपुर के हैं. 

जानें तापमान का हाल
जिले में ठंड का असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है. न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है. सर्द हवाओं और कोहरे के कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं.  वहीं जरूरी काम से निकलने वालों को पूरी सतर्कता बरतनी पड़ रही है.  मौसम की मार के साथ-साथ प्रदूषण ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. अमरोहा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 दर्ज किया गया है, जो अस्वस्थ श्रेणी में आता है. 

 खराब हवा के चलते बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.  मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कोहरे और ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं. ऐसे में प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके.

फतेहपुर जिले में ठंड का लगातार प्रकोप जारी
फतेहपुर जिले में ठंड का लगातार प्रकोप जारी है. कोहरे की चादर से पूरा शहर ढका है. भोर पहर अधिक कोहरा होने से आवागमन में भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. रोजमर्रा के कामकाज के लिए लोग वक्त पर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं कड़ाकेदार ठंड ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रखा है. लोग रजाइयों में हैं और शहरों मे कर्फ्यू जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, लोग सड़क किनारे जल रहे अलाव के सहारे बैठने को मजबूर हो रहे हैं.

