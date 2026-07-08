अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी, 62 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित; 800 से अधिक किसान होंगे प्रभावित

एक्सप्रेसवे के दोनों ओर उद्योग, वेयरहाउस, होटल, पेट्रोल पंप और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में निवेश, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. वहीं करीब 12 गांवों के किसानों ने नए एलाइनमेंट का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि पहले की तुलना में अब अधिक उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण की जद में आ गई है. किसानों ने प्रशासन से एलाइनमेंट की दोबारा समीक्षा की मांग की है.