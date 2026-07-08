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अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी, 62 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित; 800 से अधिक किसान होंगे प्रभावित

Amroha–Haridwar Ganga Expressway project: अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अमरोहा में भूमि अधिग्रहण और सर्वे तेज हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 62 गांवों के 800 से अधिक किसान प्रभावित होंगे.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 08, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:35 PM IST
अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी, 62 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित; 800 से अधिक किसान होंगे प्रभावित
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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