अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी, 62 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित; 800 से अधिक किसान होंगे प्रभावित

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Amroha–Haridwar Ganga Expressway project: अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को गति देने के लिए जिला प्रशासन और निबंधन विभाग ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है. एआईजी स्टांप ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) से प्रभावित गांवों की गाटा संख्या, कुल क्षेत्रफल और सर्किल रेट का पूरा विवरण मांगा है, ताकि भूमि का मूल्यांकन कर अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके.
प्रस्तावित 116.85 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का करीब 44 किलोमीटर हिस्सा अमरोहा जिले से होकर गुजरेगा. यह मार्ग प्रयागराज-मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के मंगरौला टी-प्वाइंट से शुरू होकर हरिद्वार तक जाएगा. परियोजना के तहत अमरोहा की हसनपुर और धनौरा तहसील के 62 गांव प्रभावित होंगे और 800 से अधिक किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित होने की संभावना है.
एक्सप्रेसवे के दोनों ओर उद्योग, वेयरहाउस, होटल, पेट्रोल पंप और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में निवेश, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. वहीं करीब 12 गांवों के किसानों ने नए एलाइनमेंट का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि पहले की तुलना में अब अधिक उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण की जद में आ गई है. किसानों ने प्रशासन से एलाइनमेंट की दोबारा समीक्षा की मांग की है.
एआईजी स्टांप के अनुसार, फिलहाल प्रभावित गांवों के सर्किल रेट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. भूमि का मूल्यांकन पूरा होने के बाद नियमानुसार मुआवजा तय कर अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी. वहीं, यूपीडा के निर्देश पर जिला प्रशासन सभी प्रभावित गांवों के बंदोबस्ती मानचित्रों का डिजिटलीकरण भी पूरा कर चुका है.
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