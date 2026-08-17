/बिजनौर से मुरादाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज तक बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड तक होगी कनेक्टिविटी

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Bijnor Moradabad Fatehgarh Expressway: उत्तर प्रदेश के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. बिजनौर से शुरू होकर मुरादाबाद और फतेहगढ़ होते हुए कन्नौज के सौरिख तक एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है. यह परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को एक-दूसरे से जोड़ेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक रफ्तार को भी नई गति प्रदान करेगी. इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 270 किलोमीटर होगी, जबकि बिजनौर से मुरादाबाद तक के मौजूदा हाईवे को अपग्रेड करके जोड़ने पर इसकी कुल दूरी 350 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का आकलन किया गया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य शामिल हैं.
कनेक्टिविटी का नया अध्याय
यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू होकर मुरादाबाद, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर से होता हुआ फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ तक जाएगा, जहां से इसे कन्नौज के सौरिख तक विस्तारित किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उत्तर प्रदेश के अन्य बड़े एक्सप्रेसवे जैसे कि गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा. इसके माध्यम से दिल्ली-एनसीआर से लेकर पूर्वांचल तक हाईस्पीड कनेक्टिविटी का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा, जो आवागमन को बेहद सुगम बना देगा. बिजनौर से मुरादाबाद के बीच 80 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसके पहले चरण में 42 किलोमीटर के हिस्से को फोरलेन किया जा रहा है. इसके लिए बजट भी मंजूर किया जा चुका है, जिससे काम को गति मिल सके.
औद्योगिक विकास और व्यापार को बढ़ावा
एक्सप्रेसवे का निर्माण केवल आवाजाही को आसान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह औद्योगिक विकास का मुख्य आधार बनेगा. यूपीडा (UPEIDA) इस पूरे रूट और हाईवे के किनारे औद्योगिक गलियारे विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है. इसके तहत बिजनौर और आसपास के जिलों में करीब 1000 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित कर औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे. मुरादाबाद का प्रसिद्ध पीतल उद्योग हो या बदायूं और फतेहगढ़ का कृषि उत्पाद, इस नए हाईस्पीड नेटवर्क के जरिए इन स्थानीय उद्योगों का माल दिल्ली-एनसीआर, कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े बाजारों तक कम समय में पहुंच सकेगा. इससे न केवल ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय आधा रह जाएगा, बल्कि माल ढुलाई की लागत में भी भारी कमी आएगी.
भविष्य की संभावनाएं
यह एक्सप्रेसवे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है. वर्तमान में इसे 4 लेन का बनाया जा रहा है, लेकिन भविष्य में बढ़ती ट्रैफिक जरूरतों को देखते हुए इसे 6 लेन तक विस्तारित करने का विकल्प खुला रखा गया है. यह सड़क भारी वाहनों को शहरों के जाम से बचाएगी और नार्थ-साउथ तथा ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को आपस में जोड़ देगी। अंततः, फतेहगढ़ पहुंचने के बाद यह सड़क कानपुर, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगी. यह कनेक्टिविटी उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के जिलों तक व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी