यूपी के 52 गांवों से गुजरेगा अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे, 950+ किसानों को होगा फायदा

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Amroha Expressway: उत्तर प्रदेश के अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जिले में विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं. करीब 116.85 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे अमरोहा के मंगरौला टी-प्वाइंट से जुड़ेगा और हरिद्वार तक जाएगा. जिले में इसका करीब 44 किलोमीटर हिस्सा प्रस्तावित है. इससे अमरोहा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कनेक्टिविटी और बेहतर होने की उम्मीद है.
मंगरौला टी-प्वाइंट से हरिद्वार तक बनेगा एक्सप्रेसवे
प्रस्तावित अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज-मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के मंगरौला टी-प्वाइंट से जुड़ेगा. यहां से यह मार्ग हरिद्वार तक जाएगा. कुल 116.85 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का करीब 44 किलोमीटर हिस्सा अमरोहा जिले से होकर गुजरेगा. परियोजना पूरी होने के बाद हरिद्वार जाने वाले लोगों को तेज और बेहतर सड़क संपर्क मिल सकेगा.
52 गांवों से होकर गुजरेगा मार्ग
अमरोहा जिले में एक्सप्रेसवे का रास्ता हसनपुर और मंडी धनौरा तहसील के 52 गांवों से होकर गुजरने की संभावना है. इनमें मंडी धनौरा क्षेत्र के अटारी, मुरीदपुर, मीरपुर, बल्दाना असगर अलीखा, बस्तौरी माफी, जलालपुर कलां, झनकपुरी, नगलिया बहादिरपुर, ब्रह्मपुर भूड़, यकबगड़ी, बस्तौरी, शेखूपुर शमाली, रायपुर शुमाली, देहरा घनश्याम, छज्जूपुरा माफी, मोहम्मदी माफी, हासमपुर भूड़, कौराला, होशंगपुर उर्फ कटपुरा, कुआंखेड़ा, बेगपुर माफी, चककुआं खेड़ा, भटौला शुमाली, पेली, खंडसाल, रछौटी, बंश गोपालपुर, बुद्धपुरा, डींगरा, पट्टीपुर माफी, हैबतपुर चौधरियान, पारा खालसा और वालीपुर शामिल हैं.वहीं हसनपुर तहसील के रुखालू, शकरौली, गुलामपुर, भैंसरौली, बायखेड़ा, लुहारी खादर, सोहरका, दीपपुर, आगापुर कला, मछरई, याकूबपुर, सेमला, बसेड़ा खुर्द, आलमपुर, अब्दीपुर, पूठी और कटाई समेत कई गांव परियोजना के दायरे में आएंगे.
950 से ज्यादा किसानों की जमीन आने की संभावना
परियोजना के लिए 950 से अधिक किसानों की जमीन अधिग्रहित किए जाने की संभावना है. फिलहाल प्रशासन की ओर से जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. तहसील स्तर पर एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली गाटा संख्याओं का मिलान किया जा रहा है. साथ ही जमीन के मालिकाना हक और दूसरे जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जा रहा है.
समझौते के आधार पर होगी जमीन की प्रक्रिया
प्रशासन का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण से पहले सभी रिकॉर्ड को सही तरीके से तैयार करना है, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो. शासन स्तर पर समिति गठित होने के बाद किसानों से सहमति और समझौते के आधार पर जमीन के बैनामे की प्रक्रिया शुरू होगी. इससे किसानों की जमीन से संबंधित प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा.
पांच लाख गाटा संख्याओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार
निबंधन विभाग ने जिले की करीब पांच लाख गाटा संख्याओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर लिया है. एआईजी स्टांप अनूप कुमार सिन्हा के अनुसार जिले की लगभग पांच लाख गाटा संख्याओं का शत-प्रतिशत डाटा फीड किया जा चुका है. इससे जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को ऑनलाइन और व्यवस्थित तरीके से जांचने में मदद मिलेगी.
सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव भी तैयार
गंगा एक्सप्रेसवे की जद में आने वाले गांवों के साथ ही जिलेभर में सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है. इस प्रस्ताव पर लोगों से 25 अगस्त तक आपत्तियां मांगी गई थीं. प्रशासन की ओर से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
कनेक्टिविटी बेहतर होने से बढ़ेंगी कारोबारी गतिविधियां
अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे बनने से जिले की कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. अमरोहा से हरिद्वार और उत्तराखंड की ओर जाने वाले यात्रियों को बेहतर और तेज मार्ग मिलेगा. इससे धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है. इसके अलावा किसानों के कृषि उत्पाद और उद्योगों से जुड़ा सामान दूसरे शहरों तक आसानी से पहुंच सकेगा. एक्सप्रेसवे बनने से क्षेत्र में कारोबार, रोजगार और विकास की नई संभावनाएं पैदा होने की उम्मीद है.