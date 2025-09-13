UP Ki Baat: संगठन से चुनाव तक... उत्तर प्रदेश की राजनीति और भाजपा की पूरी रणनीति पर क्या बोले भूपेंद्र चौधरी?

Uttar Pradesh Ki Baat Moradabad Se: विकास के मुद्दे, उद्योग की बात, समस्‍याओं पर चर्चा और समाधान पर चर्चा के लिए शनिवार को जी उत्‍तर प्रदेश-उत्‍तराखंड ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम को मुरादाबाद से 'उत्‍तर प्रदेश की बात' का नाम दिया गया. जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख, मंत्री सोमेंद्र तोमर और रुचि वीरा ने शिरकत किया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान

Zee UP UK के मंच पर एडिटर रमेश चंद्रा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया. कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की. उन्होंने कहा कि हम विचारधारा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. देश के लाखों, करोड़ों लोगों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.

क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष चौधरी?

जब उनसे पार्टी की आगे की रणनीति पर सवाल किया गया तो BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां कोई पारिवारिक राजनीति नहीं चलती. पार्टी जिसे भी जिम्मेदारी देगी, उसे पूरी निष्ठा से निभाना उनका संकल्प है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता हैं. पार्टी का विस्तार किसी परिवार या वंश के सहारे नहीं, बल्कि विचारधारा और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर हुआ है.

कार्यक्रम में आगे भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन महापर्व के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक ढाई करोड़ से अधिक साधारण सदस्य और 10 लाख सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं. राज्यभर में डेढ़ लाख बूथ समितियां और 70 से ज्यादा जिला अध्यक्ष कार्यरत हैं.

'पार्टी जो देगी जिम्मेदारी वही निभाऊंगा'

जब मंच पर उनसे पूछा गया कि क्या वे दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हैं, तो चौधरी ने कहा कि भाजपा में पद की लालसा नहीं होती. पार्टी जिसे जो जिम्मेदारी देती है, वही निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य है. वे 30 साल पहले एक साधारण कार्यकर्ता से जिले के अध्यक्ष बने थे और आज प्रदेश अध्यक्ष हैं.

'भाजपा परिवारवादी पार्टी नहीं'

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने वाली पार्टी नहीं है. यहां विचारधारा की विरासत चलती है. इसलिए कोई भी सामान्य परिवार से आने वाला कार्यकर्ता मेहनत और निष्ठा के दम पर बड़ा पद पा सकता है. भाजपा कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता संगठन और जनता की सेवा है.

उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वो पत्थर नहीं मारते. चौधरी ने दावा किया कि भाजपा के पास करोड़ों कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क है, जो पार्टी के अभियानों को जनता तक पहुंचा रहा है।

2024 में यूपी में नुकसान पर क्या बोले?

लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में हुए नुकसान को चौधरी ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि “हम अपने काम को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए।” लेकिन समीक्षा की जा रही है और अगली बार पूरी ताकत से जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि भाजपा जनादेश का सम्मान करती है और कभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े नहीं करती।

विपक्ष द्वारा लगाए गए “वोट चोरी” के आरोपों पर चौधरी ने कहा कि इंदिरा गांधी को वोट चोरी में हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया. उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 सालों में भाजपा शासन में न तो बूथ कैप्चरिंग हुई और न चुनावी हिंसा. विपक्ष सिर्फ जनादेश का अपमान कर रहा है.

कानून-व्यवस्था और किसानों की चिंता

चौधरी ने कहा कि भाजपा हमेशा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करती है. समाजवादी पार्टी के दौर में भर्ती में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने पारदर्शिता के साथ लाखों युवाओं को नौकरी दी. प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उन्होंने दावा किया कि अपराध न्यूनतम स्तर पर है. हालांकि, छुट्टा जानवरों की समस्या पर उन्होंने माना कि यह चुनौती है, लेकिन सरकार गौशालाओं के माध्यम से समाधान कर रही है.

2047 चुनाव पर क्या बोले चौधरी?

भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि अब बिजली वितरण में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है और हर जिले को समान रूप से बिजली दी जा रही है. बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि 2047 तक भारत को विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाना है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी कार्यकर्ता स्तर से शुरू हो चुकी है.

