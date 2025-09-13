UP Ki Baat: मुरादाबाद से उठी शिक्षा और राष्ट्र प्रेम की आवाज, अरविंद गोयल ने दी नई पीढ़ी को प्रेरणा
UP Ki Baat: मुरादाबाद से उठी शिक्षा और राष्ट्र प्रेम की आवाज, अरविंद गोयल ने दी नई पीढ़ी को प्रेरणा

Uttar Pradesh Ki Baat Moradabad Se: जी उत्‍तर प्रदेश-उत्‍तराखंड की ओर से शनिवार को  'उत्‍तर प्रदेश की बात मुरादाबाद से...' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का मकसद स्थानीय मुद्दों, विकास की चुनौतियों और समाज से जुड़े पहलुओं पर चर्चा करना था. इस कार्यक्रम में समाजसेवी और उद्योगपति अरविंद गोयल शामिल हुए.  इस दौरान उन्होंने बहुत से मुद्दों पर बात की. पढ़िए पूरी डिटेल...

Sep 13, 2025
UP Ki Baat
UP Ki Baat

Uttar Pradesh Ki Baat Moradabad Se: विकास के मुद्दे, उद्योग की बात, समस्‍याओं पर चर्चा और समाधान पर चर्चा के लिए शनिवार को जी उत्‍तर प्रदेश-उत्‍तराखंड ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम को मुरादाबाद से 'उत्‍तर प्रदेश की बात' का नाम दिया गया. जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख, मंत्री सोमेंद्र तोमर , रुचि वीरा और समाजसेवी और उद्योगपति अरविंद गोयल ने शिरकत की. . मुरादाबाद के मशहूर बिजनेस मैनअरविंद गोयल  से कई मुद्दों पर बात हुई.

स्थानीय मुद्दों, विकास की चुनौतियों और समाज से जुड़े पहलुओं पर चर्चा
उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद में जी टीवी का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम का मकसद स्थानीय मुद्दों, विकास की चुनौतियों और समाज से जुड़े पहलुओं पर चर्चा करना था.  पैनल में विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल थे. इसी दौरान मंच पर पहुंचे समाजसेवी और उद्योगपति अरविंद गोयल ने शिक्षा, समाज सेवा और देशभक्ति पर अपने विचार रखे.

सेवा ही जीवन का असली मकसद
अरविंद गोयल ने शुरुआत में ही कहा कि भगवान ने उन्हें एक सेवक के रूप में भेजा है और वे सेवा ही जीवन का असली मकसद मानते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग और जीव-जंतु हैं, जो अपनी पीड़ा नहीं बता सकते इसलिए जो लोग सक्षम हैं, उनका कर्तव्य है कि वे गरीब, कमजोर और जरुरतमंदों की मदद करें.

शिक्षा बदलेगी जीवन आधार
अरविंद गोयल ने आंकड़ा शेयर करते हुए कहा कि आज भी देश में करीब 72% लोग अशिक्षित हैं.  उनका मानना है कि यदि हर संपन्न व्यक्ति चार गरीब बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाए, तो पूरा देश शिक्षित हो सकता है.  उन्होंने बताया कि 1996 में उन्होंने मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि केवल उच्च शिक्षा नहीं बल्कि बच्चों में राष्ट्रप्रेम और समाज सेवा की भावना जगाना जरूरी है.  इसी सोच के साथ उन्होंने छोटे-छोटे स्कूलों की शुरुआत की, जहां बच्चों को देशभक्ति और समाज के प्रति जिम्मेदारी की शिक्षा दी जाती है. 

आलोचना को स्वीकारें और दूर करने की कोशिश करें
अरविंद गोयल ने कहा कि आलोचना सुनने की आदत डालना बहुत जरूरी है.  उन्होंने उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि मुगल सम्राट अकबर अपने नवरत्नों को हमेशा कमियां बताने के लिए प्रेरित करते थे, ताकि सुधार किया जा सके.  उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे आलोचना करने के बजाय देश की समस्याओं को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए काम करें. 

राष्ट्र प्रेम और संस्कृति पर दिया जोर
अरविंद गोयल ने कहा कि इतिहास में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवाओं ने अकेले ही राष्ट्र प्रेम की कसम खाकर अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भी अपने जीवन में एक संकल्प लें और देश को ऊंचाइयों तक ले जाएं.  उन्होंने यह भी कहा कि भारत को मां के रूप में संबोधित किया गया है ताकि कोई इसका अपमान न कर सके.  हर नागरिक का दायित्व है कि वह भारत मां के सम्मान को बनाए रखे.

हिंदी पर गर्व करने की अपील
उन्होंने कहा कि आजकल लोग "मां-बाप" की जगह "मॉम-डैड" और "नमस्ते" की जगह "हैंडशेक" को प्राथमिकता देने लगे हैं. जबकि हमारे अपने शब्द और परंपराएं अधिक पवित्र और वैज्ञानिक हैं.  उन्होंने जोर देकर कहा कि अंग्रेजी सीखना जरूरी है ताकि हम दुनिया से जुड़ सकें, लेकिन हिंदी पर गर्व करना और अपनी संस्कृति को बचाए रखना और भी जरूरी है.

 "नमस्ते" की परंपरा भारतीय संस्कृति की पहचान
अरविंद गोयल ने चरण स्पर्श की परंपरा को वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके अनुसार इससे न केवल आशीर्वाद मिलता है, बल्कि अहंकार भी खत्म होता है और संबंधों में अपनापन बढ़ता है. उन्होंने सुझाव दिया कि हमें "नमस्ते" की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह न केवल सुरक्षित है बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान भी है. 

आखिर में दिया बड़ा संदेश
कार्यक्रम के समापन पर अरविंद गोयल ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने "सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा" का नारा दिया था. हमें आज जरुरत है कि हर नागरिक इस नारे को अपने जीवन का हिस्सा बनाए और देश की तरक्की में योगदान दें.  उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति एक संकल्प लेकर आगे बढ़े, तो भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता.

