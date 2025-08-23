अखिलेश यादव जिस IAS अफसर को यूपी लाए, उसी ने रामपुर में तोड़ी आजम की ताकत, जानें कौन हैं तेज तर्रार अफसर आंजनेय कुमार सिंह?
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

अखिलेश यादव जिस IAS अफसर को यूपी लाए, उसी ने रामपुर में तोड़ी आजम की ताकत, जानें कौन हैं तेज तर्रार अफसर आंजनेय कुमार सिंह?

IAS Anjaneya Kumar Singh: यूपी में तेज तर्रार आईएएस अफसर एक बार फ‍िर चर्चा में आ गए हैं. अखिलेश यादव सरकार ने आईएएस अफसर को यूपी लाया था. उसी अफसर ने रामपुर में सपा नेता को जेल पहुंचाने का काम किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:59 PM IST
IAS Anjaneya Kumar Singh
IAS Anjaneya Kumar Singh

Who is IAS Anjaneya Kumar Singh: मुरादाबाद के कम‍िश्‍नर आईएएस आंजनेय सिंह को फिलहाल मूल कैडर में वापसी पर असमंजस बना है. 14 अगस्त को कमिश्नर आंजनेय सिंह की उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गई थी. इसके बाद उन्‍होंने डीएम अनुज सिंह को चार्ज सौंपकर 60 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं. शासन के सूत्रों के मुताबिक, अब यह केंद्र पर निर्भर करेगा कि उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाती है या नहीं?. फिलहाल वो छुट्टी पर हैं. अभी वह ज्वॉइन नहीं करेंगे. 

60 दिन के अवकाश पर गए मुरादाबाद कम‍िश्‍नर
दरअसल, प्रतिनियुक्ति समाप्ति होने पर 60 दिन के अवकाश का नियम है. नियुक्ति विभाग ने आईएएस आंजनेय सिंह को भी 60 दिन के अवकाश पर भेज दिया है. इस कारण वह तुरंत नहीं ज्वॉइन करेंगे. बता दें कि आईएएस आंजनेय सिंह यूपी में करीब 10 साल प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहे. साल 2005 बैच के आईएएस अधिकारी आंजनेय सिंह फरवरी 2015 में प्रतिनियुक्ति पर यूपी आए थे. 2005 के सिक्किम कैडर के आईएएस आंजनेय कुमार सिंह सपा शासनकाल में प्रतिनियुक्ति पर 16 फरवरी 2015 को पांच साल के लिए यूपी में आए थे. 

यूपी में कहां-कहां रही तैनाती? 
आईएएस आंजनेय सिंह यूपी में बुलंदशहर, फतेहपुर और रामपुर में डीएम रहे. रामपुर में डीएम रहने के दौरान उन्‍होंने सपा नेता आजम खान को जेल पहुंचाने का काम किया. वर्तमान में वह मुरादाबाद के कमिश्नर थे. नियुक्ति विभाग ने मुरादाबाद के कमिश्नर का चार्ज वहां के जिलाधिकारी अनुज सिंह को सौंप दिया है. 

सपा नेता आजम खान को जेल पहुंचाने का काम किया 
बता दें कि फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई और उसके आजम खान की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आंजनेय कुमार सिंह सुर्खियों में रहे. उनके रामपुर डीएम रहते हुए ही कई केस दर्ज होने के बाद आजम खान को जेल जाना पड़ा. इस बीच 2000 में प्रतिनियुक्ति खत्म गई. केंद्र सरकार से पहली बार दो साल की प्रतिनियुक्ति विस्तार मिलने पर वह रामपुर के डीएम बने रहे. 

तीसरी बार प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्‍त 
इस दौरान शासन ने 2021 में प्रोन्नति करने के बाद आंजनेय कुमार सिंह को मुरादाबाद का कमिश्नर बना दिया. इसके बाद छह-छह माह की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई गई. 14 अगस्त को तीसरी बार उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो गई. इसके बाद डीएम अनुज कुमार सिंह को कमिश्नर का प्रभार देकर वह छुट्टी पर चले गए. 

 

Ias anjaney kumar singh

Trending news

Ias anjaney kumar singh
जानें कौन हैं तेज तर्रार अफसर आंजनेय कुमार सिंह? यूपी में क्‍यों हो रही इनकी चर्चा
