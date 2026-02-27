Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3124704
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

होली की तैयारियों के बीच दर्दनाक हादसा; मिट्टी की ढांग में दबकर महिला की मौत! गांव में पसरा शोक

 Amroha News:  अमरोहा में घर की लिपाई-पुताई के लिए खेत से मिट्टी लेने गई महिला की मिट्टी की ढांग के नीचे दबकर मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद दो लड़कियां मामूली रूप से घायल हो गईं.

 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 27, 2026, 05:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होली की तैयारियों के बीच दर्दनाक हादसा; मिट्टी की ढांग में दबकर महिला की मौत! गांव में पसरा शोक

अमरोहा न्यूज/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भीमा ठीकरी में होली के त्योहार की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने पूरे गांव की खुशियों को मातम में बदल दिया.घर की लिपाई-पुताई के लिए खेत से मिट्टी लेने गई 35 वर्षीय महिला की मिट्टी की ढांग के नीचे दबकर मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद दो लड़कियां मामूली रूप से घायल हो गईं.

क्या हैं पूरा मामला ? 
प्राप्त जानकारी के अनुसार,गांव निवासी जगवती पत्नी चिरंजी होली पर्व को देखते हुए अपने घर की सजावट और लिपाई के लिए पास के खेत में मिट्टी लेने गई थी. उसके साथ गांव की दो लड़कियां भी मौजूद थीं.बताया जा रहा है कि तीनों खेत में मिट्टी निकाल रही थीं, तभी अचानक मिट्टी की ऊंची ढांग भरभराकर गिर पड़ी. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जगवती मिट्टी के भारी मलबे के नीचे दब गई.

घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा 
हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके की ओर दौड़ पड़े. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद महिला को मिट्टी के नीचे से बाहर निकाला. हालांकि जब तक उसे बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

दो लड़कियां भी हल्की रूप से घायल
इस दर्दनाक घटना में साथ गई दो लड़कियां भी हल्की रूप से घायल हो गईं, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया.महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है. जिस घर में होली की तैयारियां चल रही थीं,वहां अचानक मातम छा गया.

घटना की सूचना मिलते ही हसनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले की जानकारी जुटाई.पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है.ग्रामीणों का कहना है कि त्योहारों के दौरान घरों की लिपाई के लिए लोग खेतों से मिट्टी निकालते हैं, लेकिन सुरक्षा के अभाव में इस तरह के हादसे हो जाते हैं. इस घटना ने गांववासियों को झकझोर कर रख दिया है.

यह भी पढ़िए: गोरखपुर में नाली विवाद बना मौत की वजह, अधिवक्ता की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में तनाव
 

यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं - दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हिंदू रक्षा दल ने लिखा, बताई ये वजह

TAGS

Amroha News

Trending news

Haji Iqbal
प्रदेश के सबसे बड़े माफिया पर शिकंजा! 275 करोड़ की संपत्ति जब्त
Avimukteshwaranand news
अविमुक्तेश्वरानंद को यौन शोषण मामले में बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
Gorakhpur News
गोरखपुर में नाली विवाद बना मौत की वजह, अधिवक्ता की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में तनाव
UP metro
होली पर UP में क्या रहेगा मेट्रो का समय? लखनऊ, कानपुर के लोगों के लिए जरूरी जानकारी
Sonbhadra News
'मुझको घर छोड़ दो...' नशे में धुत व्यक्ति रोज करता 112 पर कॉल
Holi 2026
होली पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें? देखें ड्राई डेज की पूरी लिस्ट
UP News
होली से पहले राहत की फुहार... त्योहार से पहले सैलरी, 2 से 4 मार्च तक छुट्टी
delhi dehradun highway
"यह रोड मुसलमानों के लिए नहीं"- दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हिंदू रक्षा दल ने लिखा
Lalitpur news
अब और नहीं सह सकता.. वीडियो बनाकर पति ने खत्म की जिंदगी, मोबाइल में कैद आखिरी सच!
gonda news
बृजभूषण शरण सिंह के आवास के सामने तालाब में मिली लाश! तीन दिन से लापता था युवक