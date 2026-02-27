होली की तैयारियों के बीच दर्दनाक हादसा; मिट्टी की ढांग में दबकर महिला की मौत! गांव में पसरा शोक

अमरोहा न्यूज/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भीमा ठीकरी में होली के त्योहार की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने पूरे गांव की खुशियों को मातम में बदल दिया.घर की लिपाई-पुताई के लिए खेत से मिट्टी लेने गई 35 वर्षीय महिला की मिट्टी की ढांग के नीचे दबकर मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद दो लड़कियां मामूली रूप से घायल हो गईं.

क्या हैं पूरा मामला ?

प्राप्त जानकारी के अनुसार,गांव निवासी जगवती पत्नी चिरंजी होली पर्व को देखते हुए अपने घर की सजावट और लिपाई के लिए पास के खेत में मिट्टी लेने गई थी. उसके साथ गांव की दो लड़कियां भी मौजूद थीं.बताया जा रहा है कि तीनों खेत में मिट्टी निकाल रही थीं, तभी अचानक मिट्टी की ऊंची ढांग भरभराकर गिर पड़ी. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जगवती मिट्टी के भारी मलबे के नीचे दब गई.

घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा

हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके की ओर दौड़ पड़े. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद महिला को मिट्टी के नीचे से बाहर निकाला. हालांकि जब तक उसे बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

दो लड़कियां भी हल्की रूप से घायल

इस दर्दनाक घटना में साथ गई दो लड़कियां भी हल्की रूप से घायल हो गईं, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया.महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है. जिस घर में होली की तैयारियां चल रही थीं,वहां अचानक मातम छा गया.

घटना की सूचना मिलते ही हसनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले की जानकारी जुटाई.पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है.ग्रामीणों का कहना है कि त्योहारों के दौरान घरों की लिपाई के लिए लोग खेतों से मिट्टी निकालते हैं, लेकिन सुरक्षा के अभाव में इस तरह के हादसे हो जाते हैं. इस घटना ने गांववासियों को झकझोर कर रख दिया है.

