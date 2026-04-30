Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3198745
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

बिजनौर में महिला ने किया सुसाइड! अंतिम संस्कार के दो दिन बाद मिला सुसाइड नोट, मचा हड़कंप

Bijnor News: बिजनौर जिले में साइबर अपराध का अब तक का सबसे क्रूर चेहरा सामने आया है. साइबर अपराधियों ने महिला को कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखकर इतना डराया, धमकाया कि शादी की साल गिरह से एक दिन पहले ही उसने फांसी लगाकर जान दे दी. अंतिम संस्कार के समय साइबर ठग का फोन आने पर परिजनों को शक हुआ.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिजनौर में महिला ने किया सुसाइड! अंतिम संस्कार के दो दिन बाद मिला सुसाइड नोट, मचा हड़कंप

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में साइबर अपराध का अब तक का सबसे क्रूर चेहरा सामने आया है. साइबर अपराधियों ने महिला को कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखकर इतना डराया, धमकाया कि शादी की साल गिरह से एक दिन पहले ही उसने फांसी लगाकर जान दे दी. अंतिम संस्कार के समय साइबर ठग का फोन आने पर परिजनों को शक हुआ. इसके बाद पुलिस को तहरीर दी गई. पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की है. महिला गृहिणी थी. पति एक फैक्टरी में नौकरी करता है.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली शहर के गांव फरीदपुर भोगी निवासी गृहिणी मोनिका पत्नी रणधीर ने सोमवार की रात घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली. मंगलवार की सुबह साथ सोई दोनों बेटियां जिया और नंदनी उठीं तो मां को दुपट्टे से लटका देखा. उनकी चीखें सुनकर परिजन आ गए। सूचना पर मायके वाले पहुंचे. शुरुआत में मामला किसी लड़के से जुड़ा होने की आशंका हुई तो लोकलाज के डर से अंतिम संस्कार करने बैराज ले गए.

 

Add Zee News as a Preferred Source

मोनिका के भतीजे संयोग ने बताया कि अंतिम संस्कार के सय मोनिका के मोबाइल पर लगातार घंटी बज रही थी. जब फोन उठाया तो वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में दिखा. उसने खुद परिजनों से पूछताछ की गई है. मामला साइबर अपराध से जुड़ा लग रहा है. परिजनों की तहरीर पर शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पाकिस्तान सीरीज के नंबरों से आए मैसेज साइबर अपराधियों ने मोनिका को फंसाने के लिए मजबूत जाल बिछाया था. क्राइम ब्रांच अफसर से लेकर तस्कर तक का रोल साइबर अपराधी करते थे. दस दिन से ज्यादा समय तक मोनिका को डिजिटल अरेस्ट कर कार्रवाई की धमकी देते रहे. वह बात नहीं करती थी तो अलग-अलग नंबरों से मैसेज आते. ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसकी जिंदगी तबाह करने,उसके परिवार के लोगों, रिश्तदारों को देख लेने की धमकी दी गई.

श्मशान घाट से आने के बाद मंगवार की शाम को कमरे में तलाश की गई तो एक डायरी में सुसाइड नोट मिला. इसमें मोनिका ने एक लड़के द्वारा परेशान करने, ब्लैकमेल करने की बातें लिखी थीं. मोनिका का मोबाइल चेक किया तो व्हाट्सएप पर पांच ऐसे नंबर मिले, जिन पर ऑडियो, कॉल, मिस्डकॉल, मैसेज पड़े थे.

यह भी पढ़ें : स्कूल प्रबंधक की 'गंदी नजर' का विरोध करने पर छात्रा को प्रैक्टिकल में किया फेल, सीएम योगी से न्याय की गुहार

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !
 

TAGS

bijnor news

Trending news

bijnor news
बिजनौर में महिला ने किया सुसाइड! अंतिम संस्कार के दो दिन बाद मिला सुसाइड नोट
prayagraj news
UP के 'सिंघम' IPS अजय पाल शर्मा की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
Azamgarh Shaadi Cooler Dispute
शादी समारोह में कूलर की हवा पर खूनी खेल! आरोपी पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट; पढ़ें अपडेट
prayagraj news
प्रयागराज: एसडीएम सदर को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, आदेश की अनदेखी पड़ी भारी
UP Rain Alert
यूपी में कुदरत का प्रहार! सुल्तानपुर से कुशीनगर तक आंधी-बारिश से दिखा तबाही का मंजर
prayagraj news
स्कूल प्रबंधक की 'गंदी नजर' का विरोध करने पर छात्रा को प्रैक्टिकल में किया फेल
Gorakhpur News
योगी सरकार का श्रमिक परिवारों को तोहफा, गोरखपुर में गूंजेगी 200 बेटियों की शहनाई
prayagraj news
यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई, जानें कितनी बार टली तारीख ?
Bulandshahr news
बुलंदशहर मुठभेड़; खुर्जा तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीतू सैनी ढेर
up breaking news
UP Breaking News Live: यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, महिला आरक्षण बिल पर निंदा प्रस्ताव ला सकती है BJP; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें