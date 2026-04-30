बिजनौर में महिला ने किया सुसाइड! अंतिम संस्कार के दो दिन बाद मिला सुसाइड नोट, मचा हड़कंप

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में साइबर अपराध का अब तक का सबसे क्रूर चेहरा सामने आया है. साइबर अपराधियों ने महिला को कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखकर इतना डराया, धमकाया कि शादी की साल गिरह से एक दिन पहले ही उसने फांसी लगाकर जान दे दी. अंतिम संस्कार के समय साइबर ठग का फोन आने पर परिजनों को शक हुआ. इसके बाद पुलिस को तहरीर दी गई. पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की है. महिला गृहिणी थी. पति एक फैक्टरी में नौकरी करता है.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली शहर के गांव फरीदपुर भोगी निवासी गृहिणी मोनिका पत्नी रणधीर ने सोमवार की रात घर में दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली. मंगलवार की सुबह साथ सोई दोनों बेटियां जिया और नंदनी उठीं तो मां को दुपट्टे से लटका देखा. उनकी चीखें सुनकर परिजन आ गए। सूचना पर मायके वाले पहुंचे. शुरुआत में मामला किसी लड़के से जुड़ा होने की आशंका हुई तो लोकलाज के डर से अंतिम संस्कार करने बैराज ले गए.

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मोनिका के भतीजे संयोग ने बताया कि अंतिम संस्कार के सय मोनिका के मोबाइल पर लगातार घंटी बज रही थी. जब फोन उठाया तो वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में दिखा. उसने खुद परिजनों से पूछताछ की गई है. मामला साइबर अपराध से जुड़ा लग रहा है. परिजनों की तहरीर पर शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पाकिस्तान सीरीज के नंबरों से आए मैसेज साइबर अपराधियों ने मोनिका को फंसाने के लिए मजबूत जाल बिछाया था. क्राइम ब्रांच अफसर से लेकर तस्कर तक का रोल साइबर अपराधी करते थे. दस दिन से ज्यादा समय तक मोनिका को डिजिटल अरेस्ट कर कार्रवाई की धमकी देते रहे. वह बात नहीं करती थी तो अलग-अलग नंबरों से मैसेज आते. ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसकी जिंदगी तबाह करने,उसके परिवार के लोगों, रिश्तदारों को देख लेने की धमकी दी गई.

श्मशान घाट से आने के बाद मंगवार की शाम को कमरे में तलाश की गई तो एक डायरी में सुसाइड नोट मिला. इसमें मोनिका ने एक लड़के द्वारा परेशान करने, ब्लैकमेल करने की बातें लिखी थीं. मोनिका का मोबाइल चेक किया तो व्हाट्सएप पर पांच ऐसे नंबर मिले, जिन पर ऑडियो, कॉल, मिस्डकॉल, मैसेज पड़े थे.

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