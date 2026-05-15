5 दिन में 4 बच्चों की किलकारी… मुरादाबाद में कुदरत का करिश्मा, मां की हिम्मत और डॉक्टरों की मेहनत ने रचा इतिहास

Moradabad News/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक महिला ने 5 दिनों के भीतर 4 बच्चों को जन्म दिया है. इसे कुदरत का करिश्मा और डॉक्टरों व मां की हिम्मत दोनों कहा जा सकता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चारों बच्चों का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ. महिला को पहला बच्चा 9 मई को हुआ, जबकि बाकी 3 बच्चों का जन्म 14 मई को हुआ. यह सफल उपचार मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया. खास बात यह भी है कि अस्पताल की ओर से इलाज का पूरा खर्च खुद उठाया गया.

जिन दंपति के घर एक साथ 4 बच्चों की किलकारियां गूंजी हैं, वे संभल जिले के ओबरी गांव के रहने वाले हैं. बच्चों के पिता का नाम मोहम्मद आलिम और मां का नाम अमीना है. अमीना ने 2 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया है, जिससे पूरा परिवार बेहद खुश है.

5 दिन में 4 बच्चों की मां बन गई

अमीना ने काफी तकलीफ सहते हुए गर्भावस्था के सातवें महीने में 9 मई को एक बेटे को जन्म दिया. इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने बाकी तीन बच्चों को गर्भ में सुरक्षित देखते हुए डिलीवरी रोक दी और गर्भावस्था को आगे जारी रखने की सलाह दी. फिर 14 मई को जब अमीना को दोबारा प्रसव पीड़ा हुई तो इलाज में लगी तीन डॉक्टरों की विशेष टीम तुरंत सक्रिय हो गई. इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के जरिए अमीना ने 2 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया. इस तरह अमीना ने हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के बावजूद 5 दिनों के भीतर 4 बच्चों को जन्म दिया.

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डॉक्टरों के मुताबिक

इस सफल डिलीवरी को कराने में डॉ. शुभ्रा अग्रवाल, डॉ. पूर्ति, डॉ. रोली, डॉ. मोनिका और उनके पूरे स्टाफ की अहम भूमिका रही. डॉक्टरों के मुताबिक, शुरुआती अल्ट्रासाउंड में ही चार बच्चों की जानकारी मिलने पर अमीना और आलिम को हाई रिस्क के चलते फीटल रिडक्शन की सलाह दी गई थी, लेकिन परिवार ने सभी बच्चों को सुरक्षित रखने का फैसला किया. गर्भावस्था के दौरान अमीना को लीवर और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं भी हुईं, जिसके चलते उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. परिवार हर 15 से 20 दिन में नियमित जांच और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता रहा.

वहीं, बच्चों की किलकारियां सुनकर खुश पिता मोहम्मद आलिम भी अस्पताल और डॉक्टरों का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं. उनका कहना है कि जोखिम कितना भी बड़ा रहा हो, लेकिन डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों की मां ने भी पूरा साहस दिखाया. आलिम के अनुसार, अस्पताल की ओर से उनकी पत्नी का पूरा इलाज मुफ्त किया गया. इतना ही नहीं, डिलीवरी के बाद अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 4 हजार रुपये का चेक भी दिया.