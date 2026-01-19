Advertisement
बदायूं में धर्म परिवर्तन कर प्रेम विवाह, वायरल वीडियो के बाद दंपती ने मांगी सुरक्षा

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 19, 2026, 03:47 PM IST
बदायूं न्यूज/अमित अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक प्रेम विवाह का मामला सामने आया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की एक युवती ने हिंदू युवक के साथ विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन किया है. इस विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. युवती और युवक दोनों एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं.

क्या हैं पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, मुस्लिम समुदाय की युवती नूर बी ने सनातन धर्म अपनाने के बाद अपना नाम माही कश्यप रख लिया. इसके बाद उसने गांव के ही युवक राजकुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार मंदिर में सात फेरे लेकर विवाह किया. दोनों ने 16 जनवरी को यह विवाह संपन्न किया। बताया जा रहा है कि दोनों कई वर्षों से एक-दूसरे से प्रेम करते थे.

परिवार की नाराजगी बनी दीवार
युवती के अनुसार, वह और राजकुमार लंबे समय से एक-दूसरे को चाहते थे, लेकिन दोनों के अलग-अलग धर्मों के कारण उनके रिश्ते को परिवार की मंजूरी नहीं मिल पाई. परिजनों की नाराजगी और असहमति के चलते आखिरकार युवती ने घर छोड़ने का फैसला किया और मंदिर में जाकर विवाह कर लिया.

वायरल वीडियो में क्या बोली माही कश्यप
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में माही कश्यप यह कहते हुए नजर आ रही है कि उसने अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाया है और अपनी इच्छा से राजकुमार से शादी की है. उसका कहना है कि उस पर किसी भी प्रकार का दबाव, जोर-जबरदस्ती या प्रलोभन नहीं दिया गया है. 

सुरक्षा को लेकर जताई आशंका
शादी के बाद माही कश्यप ने अपनी, अपने पति और ससुराल पक्ष की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है. वायरल वीडियो में उसने कहा है कि यदि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसके लिए उसके माता-पिता जिम्मेदार होंगे.मामला सामने आने के बाद पुलिस की नजर भी इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है. सुरक्षा संबंधी आवेदन मिलने पर पुलिस द्वारा मामले की जांच और आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है.

