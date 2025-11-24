मुरादाबाद के सड़क पर उतरे 'यमराज'! लोगों को सिखाया ट्रैफिक नियमों का महत्व

मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा : उत्तर प्रदेश में यातायात माह के तहत मुरादाबाद में सोमवार को एक बेहद अनोखा और आकर्षक अभियान देखने को मिला. पीलिकोठी चौराहे पर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ‘यमराज’ का रूप धारण किए एक व्यक्ति ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया. परिवर्तन दा चेंज संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम ने लोगों का खूब ध्यान खींचा और उन्हें नियमों के पालन की गंभीरता का एहसास भी कराया.

क्या है पूरी कहानी ?

कार्यक्रम के दौरान जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल रेड होता, 'यमराज' तुरंत सड़क पर आकर वाहनों के पास पहुंचते और ड्राइवरों को उनकी गलतियां बताते. कभी बिना हेलमेट, कभी गलत लेन, तो. कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों को ‘यमराज’ ने बड़े ही रोचक तरीके से रोका और उन्हें समझाया कि लापरवाही कैसे जीवन के लिए खतरा बन सकती है.

लोगों ने भी ‘यमराज’ का अंदाज देखकर मुस्कुराते हुए अपनी गलतियों को माना और आगे से नियमों का पालन करने का वादा किया.

फूल-माला और चॉकलेट देकर कराया एहसास

कार्यक्रम में सिर्फ समझाना ही नहीं, बल्कि अनोखे अंदाज में लोगों को प्रेरित भी किया गया. ‘यमराज’ ने जहां नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को फूल-माला पहनाकर सम्मानित किया, वहीं नियम तोड़ने वालों को चॉकलेट देकर उनकी गलती का एहसास कराया। इस अनोखे तरीक़े ने लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा.

ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए इस अभियान को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ लग गई. लोग वीडियो और फोटो बनाते रहे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी माना कि सड़क सुरक्षा सिर्फ पुलिस का नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है.

जागरूकता ही दुर्घटनाओं को रोकने की सबसे बड़ी कुंजी

परिवर्तन दा चेंज संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनका उद्देश्य लोगों को मज़ेदार तरीके से जागरूक करना है, ताकि संदेश सीधे दिल तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति सड़क पर उतरते समय नियमों का पालन करे तो दुर्घटनाओं में भारी कमी आ सकती है.

