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'जिसने मेरा दिल दुखाया...' युवक ने खुद को मारी गोली, मासूम चाचा-चाचा करती रह गई

Moradabad News: मुरादाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने मोबाइल फोन पर अपना आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 31, 2026, 02:03 PM IST
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मुरादाबाद/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार युवक ने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कुंदरकी थाना क्षेत्र के चकफाजलपुर गांव की बताई जा रही है.  बताया जा रहा है कि युवक ने वीडियो में अपनी मानसिक पीड़ा का जिक्र किया और परिवार को परेशान न किए जाने की बात कही. इसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना के समय कमरे में उसकी पांच वर्षीय भतीजी भी मौजूद थी, जो गोली चलने के बाद चीखने लगी.

परिजनों के मुताबिक गोली की आवाज सुनकर घर में हड़कंप मच गया. कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी. खिड़की तोड़कर जब परिवार के लोग अंदर पहुंचे तो युवक खून से लथपथ पड़ा मिला. इसके बाद घर में कोहराम मच गया. 

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पांच दिन पहले आया था पंजाब से
मृतक की मां ने बताया कि उनका बेटा करीब पांच दिन पहले पंजाब से काम करके घर लौटा था. घटना से पहले वह अपनी भतीजी से बातचीत कर रहा था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक प्रेम प्रसंग को लेकर तनाव में था, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. 

पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक का मोबाइल फोन भी जांच के लिए कब्जे में लिया गया है. वहीं फॉरेंसिक टीम ने देर रात तक घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वीडियो सहित सभी उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

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