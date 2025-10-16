मेरी मौत का जिम्मेदार...मंगेतर के प्रेमी संग भागने से युवक ने उठाया खौफनाक कदम, वायरल वीडियो देख कांप उठे लोग!

Moradabad News: मुरादाबाद से आई एक घटना इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन चुका है. जहां पर शादी से पहले मंगेतर के प्रेमी संग भागने से युवक ने की आत्महत्या कर दिया. लेकिन सुसाइड से पहले का उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Moradabad Crime News/ आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर शादी की खुशियों के बीच मातम का माहौल फैल गया, जब 22 नवंबर को होने वाली शादी से पहले युवक अनिकेत की मंगेतर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. आहत अनिकेत ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी और मरने से पहले एक 18 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी मंगेतर चारुल को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया.
कहां की है ये घटना?
ये घटना सिविल लाइंस आदर्श कॉलोनी की बताई जा रही है. वहीं युवक के परिवार ने शव की सूचना पुलिस को दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मृतक की मां पुष्पा देवी से शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी.
वहीं युवक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर कहा कि मैंने जहर खा लिया, मेरी मौत की जिम्मेदार चारुल है और कोई नहीं. मृतक के बड़े भाई ने आरोप लगाया कि लड़की ने शादी से पहले ही किसी और के साथ भागने की योजना बनाई थी और उनके परिवार ने यह जानकारी छुपाई. उन्होंने कहा कि चारुल, उसका भाई और परिवार इसके जिम्मेदार हैं.
एसपी सिटी का बयान
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि महिला के परिजनों ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. युवक ने आहत होकर यह कदम उठाया. उन्होंने कहा कि वीडियो की भी पुष्टि हुई है और मामले की गहन जांच की जा रही है. वहीं अनिकेत के परिवार का कहना है कि लड़की ने सगाई में दिए गए गहने और अन्य सामान भी लेकर भाग गई.
और पढे़ं: सास का नहाते समय वीडियो बनाकर खेला अवैध संबंध का खेल, फिर दामाद बना खौफनाक साजिश का शिकार