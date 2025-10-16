Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2964038
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

मेरी मौत का जिम्मेदार...मंगेतर के प्रेमी संग भागने से युवक ने उठाया खौफनाक कदम, वायरल वीडियो देख कांप उठे लोग!

Moradabad News: मुरादाबाद से आई एक घटना इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन चुका है. जहां पर शादी से पहले मंगेतर के प्रेमी संग भागने से युवक ने की आत्महत्या कर दिया. लेकिन सुसाइड से पहले का उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Moradabad Crime News/ आकाश शर्मा:   उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर शादी की खुशियों के बीच मातम का माहौल फैल गया, जब 22 नवंबर को होने वाली शादी से पहले युवक अनिकेत की मंगेतर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. आहत अनिकेत ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी और मरने से पहले एक 18 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी मंगेतर चारुल को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया. 

कहां की है ये घटना?
ये घटना सिविल लाइंस आदर्श कॉलोनी की बताई जा रही है. वहीं युवक के परिवार ने शव की सूचना पुलिस को दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मृतक की मां पुष्पा देवी से शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी. 

वहीं युवक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर कहा कि मैंने जहर खा लिया, मेरी मौत की जिम्मेदार चारुल है और कोई नहीं. मृतक के बड़े भाई ने आरोप लगाया कि लड़की ने शादी से पहले ही किसी और के साथ भागने की योजना बनाई थी और उनके परिवार ने यह जानकारी छुपाई. उन्होंने कहा कि चारुल, उसका भाई और परिवार इसके जिम्मेदार हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी सिटी  का बयान

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि महिला के परिजनों ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. युवक ने आहत होकर यह कदम उठाया. उन्होंने कहा कि वीडियो की भी पुष्टि हुई है और मामले की गहन जांच की जा रही है.  वहीं अनिकेत के परिवार का कहना है कि लड़की ने सगाई में दिए गए गहने और अन्य सामान भी लेकर भाग गई. 
 

और पढे़ं: सास का नहाते समय वीडियो बनाकर खेला अवैध संबंध का खेल,  फिर दामाद बना खौफनाक साजिश का शिकार
 

TAGS

Moradabad news

Trending news

Bahraich news
बहराइच में आदमखोर भेड़िए का अंत, वन विभाग ने किया मार गिराया
Saharanpur news
अरे!वो मर जाएगी.सहारनपुर में महिला दरोगा बनी फरिश्ता,चलती ट्रेन के आगे कूदने से रोका
Ayodhya news
Ayodhya News: गांव में रोड नहीं, बेटों की नहीं हो रही शादी! इंतजार में हो रहे अधेड़
Mathura News
प्रेमानंद महाराज ने बढ़ाया पदयात्रा की दूरी,हजारों भक्तों का उमड़ा सैलाब
Mathura News
ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले कुलदीप यादव पहुंचे वृंदावन, बांके बिहारी के किए दर्शन
Mathura News
बांके बिहारी के चरणों में श्रद्धालु ने तोड़ा अंतिम सांस, मुंह के बल धड़ाम से गिरा
UP panchayat election
बीजेपी की ये चाल विपक्ष को करेगी चारों खाने चित्त! मिशन 2027 के लिए बनाई खास रणनीति
IT Raid in Sambhal
UP के इस जिले में IT की सबसे बड़ी रेड, मीट कारोबारी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी
premanand ji maharaj
ऐसे दीजिए कृपा की छांव...महाराज के स्वास्थ्य को लेकर SP ऑफिस के बाहर लगी ये होर्डिंग
Uttarakhand Winter Alert
उत्तराखंड में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड! चमोली समेत इन जिलों में होगी झमाझम बारिश