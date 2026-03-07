गर्लफ्रेंड की जुदाई के बाद हैवान बना बेटा, पहले बहन को उतारा मौत के घाट, फिर मां पर जानलेवा हमला

मुरादाबाद/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही बहन और मां पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल मां को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये पूरी घटना मझोला पुलिस थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने घर में पहले अपनी बहन पर चाकू से कई वार किए. हमले की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि बहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात के दौरान घर में चीख-पुकार मच गई, लेकिन तब तक आरोपी अपनी बहन की हत्या कर चुका था.

बताया जा रहा है कि बहन की हत्या करने के बाद आरोपी अपनी मां के ऑफिस पहुंचा और उन्हें यह कहकर घर ले आया कि घर पर उनके लिए एक 'गिफ्ट' रखा है. मां जैसे ही घर पहुंचीं, आरोपी बेटे ने उन पर भी चाकू से कई वार कर दिए. इस हमले में मां गंभीर रूप से घायल हो गईं.

भाई-बहन दोनों आईटी सेक्टर में काम करते थे

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक घर से कार लेकर फरार हो गया. हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी और उसकी बहन दोनों गुरूग्राम में रहकर आईटी सेक्टर में काम करते थे और हाल ही में घर आए हुए थे.

मंजर देख कांप उठे लोग

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घर से चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायल मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

आरोपी ने हत्या के पीछे बताई ये वजह

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद वह डिप्रेशन में था. इस बात को लेकर उसकी मां और बहन उसे बार-बार समझाती थीं, जो उसे बुरा लगता था. आरोपी के अनुसार जब बहन ने उसे फिर समझाया तो गुस्से और डिप्रेशन में उसने किचन से चाकू उठाकर बहन पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि बहन की चीख-पुकार सुनकर जब मां उसे बचाने आईं तो आरोपी ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है.