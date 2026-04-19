रामपुर में बीच सड़क पर नमाज, वायरल वीडियो के बाद FIR, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

रामपुर/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक युवक द्वारा बीच सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आसपास पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन किसी ने भी युवक को रोकने की कोशिश नहीं की. इस दौरान सड़क पर आवाजाही भी प्रभावित होती दिख रही है, वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

कहां की ये घटना?

बताया जा रहा है कि यह घटना सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के शाहबाद गेट इलाके की है, जहां शनिवार शाम को युवक अचानक सड़क के बीच नमाज पढ़ने लगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने युवक को रोकने की कोशिश नहीं की. इस दौरान सड़क पर आवाजाही प्रभावित होती दिखी और वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई. कई राहगीरों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर इंटरनेट मीडिया पर साझा कर दिया.

वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. कुछ लोगों ने इसे कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बताया, जबकि कुछ ने इसे व्यक्तिगत आस्था का मामला माना. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई. अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि युवक के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है और उसकी पहचान की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक ने बीच सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी और उस समय पुलिस द्वारा हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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7 लाख की लूट करने वाले गिरोह पर पुलिस का शिकंजा

वहीं रामपुर में चलती संपर्क क्रांति ट्रेन में 7 लाख की लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, घटना में शामिल 4 बदमाशों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी के पैर में पुलिस गोली भी घायल हो गया है, पकड़े गए बदमाश उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं,

इनमें नानकमत्ता के गौरव और मिश्रा सिंह हैं और रुद्रपुर थाना क्षेत्र के रमपुरा गांव के भारत और डेविड हैं, इन बदमाशों की तलाश में चार दिन से पुलिस की टीमें लगी थीं, इनके पास से लूट के 1.38 लाख रूपये बरामद हुए हैं, मुठभेड़ में मिश्रा सिंह के पैर में गोली लगी है,जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

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