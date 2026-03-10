फर्जी फतवों और मुकदमों से परेशान युवक ने राष्ट्रपति-PM को लिखा पत्र, लगाई इच्छामृत्यु की गुहार

अमरोहा न्यूज/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी कामरान उड्डीन सिद्दीकी ने खुद को फर्जी फतवों और झूठे मुकदमों से परेशान बताते हुए देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को प्रार्थना पत्र भेजकर इच्छामृत्यु की अनुमति देने की मांग करने का दावा किया है. कामरान का कहना है कि लगातार चल रहे विवाद, मुकदमों और सामाजिक दबाव के कारण वह और उनका परिवार मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं, जिससे आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया है.

जानें क्या हैं पूरा मामला ?

कामरान सिद्दीकी के अनुसार, उनकी शादी करीब छह वर्ष पहले बिजनौर जिले के शेरकोट निवासी खिजरा इस्लाम से हुई थी. शादी के बाद दोनों के बीच एक बेटी भी हुई.कामरान का आरोप है कि कुछ समय बाद ससुराल पक्ष ने उन पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा दिया और शेरकोट के शहर इमाम से उनके खिलाफ फतवा जारी करा दिया।इसी फतवे के आधार पर उनका तलाक करा दिया गया.

पुलिस कार्रवाई तेज

कामरान का दावा है कि उनकी पत्नी 6 जून 2021 को बिना बताए घर से चली गई थी और तब से वह अपने बहनोई के साथ रह रही है.उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देवबंद के नाम से जो फतवा पेश किया गया है, वह पूरी तरह फर्जी है. उनका कहना है कि सहारनपुर पुलिस की आख्या रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कोई फतवा जारी नहीं किया गया था और न ही किसी अधिकृत संस्था ने इसे लिखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार के सदस्यों पर कई मुकदमे

कामरान ने शेरकोट के शहर इमाम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ पहले भी लोगों से अवैध वसूली करने और फर्जी फतवे जारी करने के आरोप लगते रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी विवाद के चलते उनके खिलाफ और उनके परिवार के सदस्यों पर कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं.

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

कामरान के मुताबिक इन मामलों में कुछ मुकदमे हल्द्वानी,बिजनौर और अन्य अदालतों में विचाराधीन हैं.लगातार चल रही कानूनी लड़ाई और सामाजिक दबाव के कारण उनका परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान हो चुका है.इन्हीं परिस्थितियों से आहत होकर कामरान सिद्दीकी ने राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की मांग की है.साथ ही उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति देने की भी गुहार लगाई है.

यह भी पढ़ें: मौलाना के खिलाफ प्रदेशभर में उबाल! CM योगी की मां के लिए विवादित टिप्पणी मामले पर लखनऊ में पोस्टर युद्ध शुरू

