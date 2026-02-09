Advertisement
एक अनार दो बीमार ! बिजनौर में एक पत्नी के 2 दावेदार; दोनों आपस मे भिड़े वीडियो वायरल

Bijnor News: बिजनौर में एक पत्नी के लिए दो पतियों के बीच हुई दे दना दन दोनों ने एक दूसरे पर बरसाए लात घुसे और बेल्ट. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:07 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

राजवीर चौधरी /बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर के नगर पालिका चौक के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में लात-घूंसे चलने के साथ-साथ बेल्ट से हमला करते हुए भी साफ देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह घटना कल शाम की है, जब अचानक सड़क पर हंगामा मच गया और देखते ही देखते भीड़ जुट गई.

जानें क्या हैं पूरा मामला ? 
बताया जा रहा है कि एक महिला एक युवक के साथ मोटरसाइकिल पर चौक के पास पहुंची थी. तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां आए. इनमें से एक युवक ने महिला को अपनी पत्नी बताते हुए उसके साथ घूम रहे युवक पर आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही गाली-गलौच में बदल गई.

पत्नी बताने पर बढ़ा तनाव
विवाद के दौरान आए युवक ने दावा किया कि महिला उसकी पत्नी है और दोनों के बीच आपसी विवाद चल रहा है, हालांकि अभी उनका तलाक नहीं हुआ है.उसने आरोप लगाया कि इसके बावजूद महिला दूसरे युवक के साथ घूम रही है. वहीं महिला ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वह जिस युवक के साथ है, वह भी उसका पति है.

सड़क पर चली लात-घूंसे और बेल्ट
बात बढ़ने पर दोनों युवकों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई.वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसा रहे हैं. इसी दौरान एक युवक ने बेल्ट निकालकर दूसरे पर हमला कर दिया. मारपीट इतनी तेज थी कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई.

लोगों ने कराया बीच-बचाव
घटना के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने और दोनों को शांत कराने की कोशिश की. कई लोग उन्हें समझाते हुए लड़ाई रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ देर तक विवाद थमता नजर नहीं आया. काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ और दोनों युवक अलग-अलग दिशा में मौके से चले गए.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
बता दे कि मारपीट के दौरान किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद शहर में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है. फिलहाल पुलिस की ओर से किसी लिखित शिकायत या कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की संभावना जताई जा रही है.

