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रामपुर/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक खेत में 24 वर्षीय युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद अजीमनगर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना अजीमनगर थाना क्षेत्र के खंडिया गांव की बताई जा रही है. पुलिस शिनाख्त में मृतक की पहचान 24 वर्षीय मनोज के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मुरादाबाद जनपद के थाना छजलेट क्षेत्र के दयानाथपुर गांव का निवासी था. बताया जा रहा है कि मनोज पिछले करीब दो साल से अजीमनगर इलाके में ही रहकर मजदूरी का काम करता था.
चेहरे और जबड़े पर भारी वस्तु से हमला
क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम को युवक के शरीर पर बेरहमी से हमले के निशान मिले हैं. शुरुआती जांच के मुताबिक, युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें थीं. आशंका जताई जा रही है कि किसी भारी वस्तु से उसके मुंह और जबड़े पर वार किया गया है, जिससे उसका जबड़ा टूट गया और नाक से लगातार खून बह रहा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.
प्रेम प्रसंग की आशंका, 3 लोग हिरासत में
इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. प्रथम दृष्टया पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है. पुलिस ने शक के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल पुलिस टीम इन सभी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है.
पुलिस का बयान
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों और समय का सटीक पता चल सकेगा. मामले के खुलासे के लिए संदिग्धों से पूछताछ जारी है, जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा.