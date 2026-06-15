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चेहरा कुचला, जबड़ा टूटा...'मनोज' की रहस्यमयी मौत ने बढ़ाए सवाल, रामपुर में मचा हड़कंप

Rampur News: रामपुर जिले के एक खेत में 24 साल के युवक का लहूलुहान शव मिला. मृतक की पहचान मुरादाबाद के छजलेट निवासी मनोज के रूप में हुई है, जो पिछले दो साल से यहां रहकर मजदूरी करता था.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 15, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:33 PM IST
चेहरा कुचला, जबड़ा टूटा...'मनोज' की रहस्यमयी मौत ने बढ़ाए सवाल, रामपुर में मचा हड़कंप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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