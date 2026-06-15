चेहरे और जबड़े पर भारी वस्तु से हमला

क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम को युवक के शरीर पर बेरहमी से हमले के निशान मिले हैं. शुरुआती जांच के मुताबिक, युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें थीं. आशंका जताई जा रही है कि किसी भारी वस्तु से उसके मुंह और जबड़े पर वार किया गया है, जिससे उसका जबड़ा टूट गया और नाक से लगातार खून बह रहा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.