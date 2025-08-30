Bijnor News: जबरन निकाह, ब्लैकमेलिंग कर 10 लाख ऐंठे... युवक ने मरने से पहले वीडियो में खोला मां-बेटी का काला चिट्ठा
Bijnor News: जबरन निकाह, ब्लैकमेलिंग कर 10 लाख ऐंठे... युवक ने मरने से पहले वीडियो में खोला मां-बेटी का काला चिट्ठा

Bijnor Crime News: बिजनौर में एक युवक ने एक लड़की और उसकी मां पर  10 लाख रुपये ठगने और टॉर्चर का आरोप लगाते हुए अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. युवक ने खुद को फांसी लगाने से पहले एक वीडियो बनाकर ये गंभीर आरोप लगाए हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 30, 2025, 08:36 PM IST
Bijnor News: जबरन निकाह, ब्लैकमेलिंग कर 10 लाख ऐंठे... युवक ने मरने से पहले वीडियो में खोला मां-बेटी का काला चिट्ठा

राजवीर सिंह /बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. नावेद नाम के युवक ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो बनाया.इस वीडियो में नावेद ने नाजिया और उसकी मां पर 10 लाख रुपये ठगने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. नावेद ने जबरन निकाह कराने और गलत संबंधों के दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है.  

क्या है पूरा मामला  
आत्महत्या का यह मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के पठानपुरा मोहल्ला का है. यहां 19 साल के नावेद (पुत्र जावेद) शुक्रवार देर रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया. इस वीडियो में युवक ने आत्महत्या के लिए एक युवती, उसकी मां और अन्य परिजनों को जिम्मेदार बताया है. 

नावेद ने वीडियो में क्या कहा
नावेद ने वीडिया में आरोप लगाते हुए कहा, "इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की कि मैं मरने पर मजबूर हो गया. मुझे ब्लैकमेल करके फंसाया गया. गन पॉइंट पर निकाह कराया. इसके बाद मेरी इज्जत पूरे खानदान और मोहल्ले में खराब कर दी. इन लोगों ने मुझे उस मुकाम पर ला दिया जहां जीने की कोई वजह नहीं बची."

नावेद ने आगे कहा, "मुझसे 10 लाख रुपए लेकर खा गए और बार-बार ब्लैकमेल किया. इन्होंने यह धंधा बना रखा है-लड़कों को फंसाना, उनसे पैसा लेना और फिर छोड़ देना. नाजिया और उसका परिवार कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है. मैंने हमेशा नाजिया के साथ अच्छा किया, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया. इसके कारण मैं जीने के लायक नहीं बचा.अब मैं उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहता उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है.

नाजिया की मां ने गलत संबंध बनाने की कोशिश की- नावेद
नावेद ने आगे अपने वीडियो में बताया, "नाजिया की मां ने भी मुझसे गलत संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इनकार कर दिया तो मुझे जलील किया. उसकी बहन ने भी गलत संबंध बनाने की कोशिश की थी, जिसे मैंने ठुकरा दिया था."

नावेद के परिजनों का आरोप
नावेद के फांसी लगाने से उसके परिवार में कोहराम मच गया है उसके चाचा मोहम्मद शारिक ने बताया कि किरतपुर की लड़की और उसकी मां ने हमारे भतीजे को फंसाया और उससे दस लाख रूपये भी हड़प लिए और उनके साथ किरतपुर के एक मौलाना अतीक उर रहमान भी शामिल हैं.

पुलिस ने की कार्रवाई
बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पंचनामा भर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. 

;