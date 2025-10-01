I Love Mohammad पोस्टर चस्पाने को लेकर फिर विवाद, मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़े, गाली-गलौज, मारपीट के बाद गिरफ्तारी

Moradabad News: बरेली बवाल को लेकर एक तरफ जहां धड़ाधड़ गिरफ्तारी हो रही हैं. इसी बीच मुरादाबाद में 'I Love Mohammad' का पोस्टर लगाने को लेकर इस बार हिंदू, मुस्लिम नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में ही विवाद हो गया. क्या है पूरा मामला, आइये विस्तार से आपको बताते हैं.
Trending Photos
आकाश शर्मा/मुरादाबाद: मुरादाबाद में एक यूट्यूबर ने घर के मालिक की मर्जी के बगैर उसके घर पर 'I Love Mohammad' का पोस्टर चस्पा दिया. घर के मालिक ने जब इसके लिए मना किया, तो दोनों पक्षों में तू-तू मैं-मैं हो गई. खूब गाली-गलौज हुई. आरोपी है कि पोस्टर चस्पाने वालों दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर मारपीट की. यहां तक दबंग यूट्यूबर ने घर के मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने की कार्रवाई
पीड़ित पड़ोसी तालिब की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सर्वर आलम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. घटना मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के सब्जिपुर की है और दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से हैं.
क्या है पूरा मामला
पाकबड़ा थाना क्षेत्र के सब्जिपुर में यूट्यूबर सरवर आलम ने अपने ही पड़ोसी के घर पर उसकी मर्जी के बगैर 'I Love Mohammad' पोस्टर चस्पा दिया. इस पोस्टर पड़ोसी आलम का फोटो भी लगा था. यह देख घर के मालिक तालिब ने पुलिस बुला ली. पुलिस ने यूट्यूबर सरवर आलम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस का बयान
मुरादाबाद एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी यू-ट्यूबर सरवर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
बता दें कि एक-दो हफ्ते से यूपी के कई जिलों में 'I Love Mohammad' पोस्टर को लेकर विवाद हो चुके हैं. कुछ जगहों पर पुलिस पर पथराव की घटना भी सामने आई जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोगों को हिरासत में भी लिया था. इसके अलावा बीते जुम्मे को बरेली में नमाज के बाद भीड़ को जुटाकर हिंसा और बवाल की घटना भी सामने आई, जिसे लेकर पुलिस अब तक मौलाना तौकरी रजा और उसके सगे-संबंधियों सहित 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
ये भी पढ़ें: बैनर पोस्टर हटाने वाले के हाथ काट दूंगा- बयान देने वाले डॉ. नफीस पर FIR, 'I Love Mohammad' के विवाद ने पकड़ा तूल