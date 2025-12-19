दो विधायक, दो कहानियां और एक दावा... जानें योगी राज में कितना बदल गया है उत्तर प्रदेश?

लंदन में आयोजित ZEE Media Global Innovation & Leadership Summit सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह मंच बन गया उस उत्तर प्रदेश का, जिसकी तस्वीर 2017 के बाद तेजी से बदली है. यहां बिजनौर की विधायक और फरीदपुर के विधायक की बातें सुनकर साफ महसूस हुआ.
Trending Photos
ZEE Media Global Innovation & Leadership Summit: लंदन में आयोजित ZEE Media Global Innovation & Leadership Summit सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास मॉडल को दुनिया के सामने रखने का मंच भी था. बिजनौर की विधायक सूची चौधरी और फरीदपुर के विधायक श्याम बिहारी लाल की बातें मिलकर यूपी की मौजूदा राजनीति की पूरी तस्वीर खींचती हैं.
यूपी में बदले माहौल का नतीजा
सूची चौधरी की कहानी बताती है कि उत्तर प्रदेश में महिला नेतृत्व अब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रहा. उनका संघर्ष यह दिखाता है कि सत्ता के रास्ते पर निजी जीवन की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. एक मां, एक महिला और एक विधायक तीनों भूमिकाओं को साथ निभाना आसान नहीं होता, लेकिन वह इसे यूपी में बदले माहौल का नतीजा मानती हैं.
ग्राउंड पॉलिटिक्स’ का उदाहरण
दूसरी तरफ श्याम बिहारी लाल की बातें विकास और कानून व्यवस्था के उस मॉडल को सामने लाती हैं, जिसमें नारे नहीं, नतीजे गिनाए जाते हैं. नशे के खिलाफ कार्रवाई, टीबी मरीजों के लिए पोषण अभियान, उद्योगों की स्थापना और किसानों की आय—यह सब उस ‘ग्राउंड पॉलिटिक्स’ का उदाहरण है, जिसे भाजपा यूपी में अपनी पहचान बताती है.
बल इंजन सरकार का असर
दोनों नेताओं की बातों में एक समानता साफ दिखती है—2017 के बाद का उत्तर प्रदेश. चाहे महिला सुरक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या गांव-किसान की अर्थव्यवस्था, दोनों का दावा है कि योगी सरकार के दौर में यूपी की दिशा बदली है. सूची चौधरी जहां सामाजिक और मानसिक बदलाव की बात करती हैं, वहीं श्याम बिहारी लाल भौतिक बदलाव सड़क, पुल, बिजली, पानी और उद्योग—को सामने रखते हैं. यही वजह है कि यह दोनों कहानियां मिलकर यूपी के उस मॉडल को समझने का मौका देती हैं, जिसे भाजपा “डबल इंजन सरकार” का असर बताती है.
लंदन के मंच से आई यह आवाजें सिर्फ तारीफ नहीं हैं, बल्कि उस राजनीति का संकेत हैं, जिसमें संघर्ष, सुरक्षा और विकास को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है.