मसूरी में लगा मेगा हेल्थ कैंप, 500 से ज्यादा लोगों को मिली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, मंत्री का बड़ा एलान

Mussoorie health camp: उत्तराखंड के मसूरी उप जिला चिकित्सालय में मंगलवार को एक बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. यह शिविर उत्तराखंड सरकार के सहयोग और भाजपा मसूरी की पहल पर आयोजित हुआ. इसमें मसूरी और आसपास के गांवों से आए 500 से अधिक लोगों ने निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया.

शुभारंभ और सम्मान समारोह

कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से किया. इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने शिविर में सहयोग देने वाले डॉक्टरों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर गांधी जयंती तक चल रहे ‘सेवा पखवाड़ा’ के तहत यह शिविर लगाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

आयुष्मान कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र

शिविर में बड़ी संख्या में लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिससे लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. इसके अलावा विकलांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए. जिन लाभार्थियों के प्रमाण पत्र मौके पर तैयार नहीं हो पाए, उनके लिए मंत्री ने निर्देश दिए कि उन्हें देहरादून भेजकर प्रमाण पत्र जारी कराए जाएं.

मुफ्त दवाइयां और स्टाफ की कमी पूरी

शिविर में मरीजों को नि:शुल्क दवाइयों का वितरण किया गया. मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मसूरी के एकमात्र उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर कर दिया गया है. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी ताकि मरीजों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

आपदा प्रभावितों और मुआवजा बढ़ोतरी

आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र बहाली पर काम कर रही है. साथ ही आपदा पीड़ित परिवारों को मिलने वाला मुआवजा 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है.

पेपर लीक मामले पर बयान

पेपर लीक प्रकरण पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कानून बनाए हैं. अब तक 100 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और छात्रों की मांग पर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई है. उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह छात्रों के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहा है.

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता

मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे.

डॉक्टरों की राय और आगे की जरूरत

उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉ. खजान सिंह चौहान ने बताया कि भाजपा मंडल और स्थानीय लोगों के सहयोग से शिविर सफल रहा. उन्होंने कहा कि 500 से अधिक मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण और जांचें की गईं. जिन मरीजों को विस्तृत जांच की आवश्यकता थी, उन्हें अस्पताल बुलाया गया है. डॉ. चौहान ने सुझाव दिया कि हर 2-3 महीने में ऐसे शिविर आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि लोगों को एक ही जगह पर सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.

(एजेंसी इनपुट के साथ)