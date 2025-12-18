Mussoorie Traffic plan: क्रिसमस और न्यू ईयर पर जा रहे हैं मसूरी! जरूर पढें नया ट्रेफिक प्लान, वरना नहीं मिलेगी गाड़ी को एंट्री

Mussoorie traffic plan: क्रिसमस और नए साल पर मसूरी-देहरादून में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 20-21 दिसंबर से नया प्लान लागू करने का निर्णय लिया है. पढ़ लीजिए अगर आप भी जाने का प्लान कर रहे हैं तो.
Trending Photos
सुरेंद्र डसीला/देहरादून: क्रिसमस और नए साल को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लोग मसूरी घूमने के लिए निकलते हैं. मसूरी-देहरादून में क्रिसमस और नए साल पर पर्यटकों की भीड़ रहती है, जिससे यातायात मार्गो पर वाहनों का दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है. इसलिए क्रिसमस और नए साल पर मसूरी देहरादून में पर्यटकों की उमडती भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान तैयार कर लिया है. मसूरी जाने वाले पर्यटक वाहनों को शहर के भीतर नहीं आने दिया जाएगा. वहीं मसूरी में वाहनों की भीड़ होने शटल सेवा शुरू की जाएगी.
मसूरी में 20 दिसंबर के वीकएंड से विंटर लाइन कार्निवाल, क्रिसमस, नए साल के जश्न के चलते भीड़ रहेगी. इसलिए मसूरी के लिए चार अलग-अलग प्लान बनाए गए हैं. मसूरी में पार्किंग फुल होने पर पर्यटकों को कुठाल गेट से शटल सेवा से मसूरी भेजा जाएगा. सामान्य स्थिति में पर्यटक वाहन जाएंगे.
पार्किंग भरने पर प्लान-बी और सी
मसूरी की 70 प्रतिशत पार्किंग भरने पर प्लान-बी लागू होगा जिसके तहत पर्यटकों के वाहन किंग क्रेग पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे. वहां से शटल सेवा से उन्हें आगे भेजा जाएगा. किंग क्रेग पार्किंग फुल होने पर प्लान-सी के तहत गज्जी बैंड पर पार्किंग कराई जाएगी और यहां से शटल सेवा चलेगी. यदि गज्जी बैंड भी भर जाता है, तो प्लान-डी लागू किया जाएगा.
शहर के भीतर कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्ट
मसूरी शहर के भीतर कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. देहरादून शहर में राजपुर रोड आदि इलाकों में भीड़ होने पर कैनाल रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट होगा.
20 और 21 दिसंबर के वीकेंड से ट्रैफिक प्लान लागू
देहरादून एसपी ट्रैफिक लोकजित सिंह ने बताया कि आगामी 20 21 दिसंबर के वीकेंड से ट्रैफिक प्लान लागू हो जाएगा. इस प्लान के मुताबिक दिल्ली रुड़की और सहारनपुर से मोहंड होते हुए मसूरी जाने वाले लोगों को आईएसबीटी शिमला बायपास, सेंट ज्यूडस चौक, बल्लूपुर चौक गढी कैंट और जोहड़ी गांव होते हुए मसूरी रोड भेजा जाएगा जबकि पांवटा हाईवे से आने वाले वाहनों को भी बल्लूपुर चौक से इसी रोड पर भेजा जाएगा.
इन बातों पर दें ध्यान!
शहर में यातायात व्यवस्था की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से पूरी तरह से निगरानी की जाएगी. इसके अलावा गूगल मैप पर भी रूट अपडेट किए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की परेशानी पर्यटकों को न हो.
हरिद्वार में कड़ाके की ठंड, धुंध की चादर में लिपटा गंगा घाट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट