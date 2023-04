UP First Phase Chunav District : यूपी में पहले चरण में इन जिलों में होंगे चुनाव, जानें आपके शहर में कब होगी वोटिंग

UP Nikay Chunav First Phase District Name List : यूपी में इस बार नगर निकाय चुनावों में मतदाताओं की संख्‍या 4.32 करोड़ पहुंच गई. इससे पहले 2017 में हुए निकाय चुनाव में 3.35 करोड़ वोटर थे. पहले चरण में 4 मई को चुनाव कराए जाएंगे.