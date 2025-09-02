Pithoragarh News: 2 दिन बाद देखी जिंदगी की रोशनी, पिथौरागढ़ सुरंग में फंसे सभी 11 कर्मचारी निकाले गए, रविवार को हुआ था हादसा

Pithoragarh :उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में रविवार को हुए बड़े हादसे के बाद आखिरकार राहत भरी खबर सामने आई है. धारचूला के एलागाड़ क्षेत्र में एनएचपीसी की जल विद्युत परियोजना की सुरंगमें फंसे सभी 11 कर्मचारियों को दो दिन बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

यह हादसा 31 अगस्त, रविवार को भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुआ था. पहाड़ी दरकने से एनएचपीसी पावर हाउस की भूमिगत टनल का मुहाना बंद हो गया, जिससे अंदर काम कर रहे कुल 19 कर्मचारी फंस गए थे. प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और पहले दिन आठ कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था. हालांकि, लगातार पत्थर गिरने और खराब मौसम के कारण बाकी कर्मचारियों को बाहर निकालने में कठिनाई हुई.

सुरक्षित निकाले गए सभी कर्मचारी

जिला प्रशासन और राहत टीमों ने अथक प्रयासों के बाद मंगलवार को सभी 11 फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कर्मचारियों को खाने-पीने का सामान और जरूरी चीजें सुरंग के अंदर पहुंचाई जा रही थीं, ताकि उनकी जान को खतरा न हो.

वायरल हुआ था कर्मचारियों का वीडियो

टनल में फंसे एक कर्मचारी ने अंदर से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया था. वीडियो में उसने बताया कि भारी बारिश और सुरंग बंद होने के कारण उनकी शिफ्ट चेंज नहीं हो पा रही थी और वे तीन दिन से लगातार अंदर ही ड्यूटी कर रहे थे. यह वीडियो वायरल होते ही घटना ने व्यापक ध्यान खींचा था.

राहत की सांस

अब सभी कर्मचारियों के सुरक्षित बाहर आने से परिजनों और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार बारिश और भूस्खलन के बीच रेस्क्यू बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन सभी को सुरक्षित निकालना प्रशासन और बचाव दलों के लिए बड़ी उपलब्धि है.

