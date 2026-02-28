Advertisement
147 करोड़ की विकास सौगात.. हल्द्वानी में सीएम धामी ने खोला योजनाओं का पिटारा

Haldwani Development Projects: हल्द्वानी ने शनिवार को विकास का ऐसा दिन देखा जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी. सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 147 करोड़ 28 लाख 56 हजार रुपये की 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Feb 28, 2026, 09:23 PM IST
Haldwani Development Projects: हल्द्वानी ने शनिवार को विकास का ऐसा दिन देखा जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी. सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 147 करोड़ 28 लाख 56 हजार रुपये की 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इनमें 72 करोड़ 38 लाख की लागत से 23 योजनाओं का उद्घाटन हुआ जबकि 74 करोड़ 90 लाख 56 हजार रुपये की 17 नई योजनाओं की नींव रखी गई. एक साथ इतनी परियोजनाओं की शुरुआत ने पूरे नैनीताल जिले को नई उम्मीद दी है.

नैनीताल को मिलेगी नई रफ्तार

सीएम धामी ने कहा कि इन योजनाओं से नैनीताल जिला तेजी से आगे बढ़ेगा. सड़क, पेयजल, सिंचाई, सीवरेज और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं सीधे आम जनता के जीवन को बेहतर बनाएंगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ काम शुरू करना नहीं बल्कि समय पर पूरा करना है. उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हर क्षेत्र में तेज़ी से काम किया जा रहा है.

पुल, सड़क और लैब

लोकार्पित योजनाओं में शिप्रा नदी पर 30 मीटर स्पान का मोटर पुल, राजकीय औद्योगिक संस्थान में टेक्नोलॉजी लैब, कोटाबाग और अन्य क्षेत्रों में नलकूप निर्माण जैसी अहम परियोजनाएं शामिल हैं. महिला महाविद्यालय में लैब निर्माण और कई गांवों की पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन हुआ. जल जीवन मिशन के तहत हरिपुर लच्छी, कालूपुर पोखरिया, जीतपुर रैक्वाल, बसंतपुर और अन्य क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं शुरू की गईं. इनसे गांवों में पानी की समस्या काफी हद तक कम होगी.

नई सड़कों और सीवरेज की नींव

जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ.. उनमें कसियालेख-धारी मोटर मार्ग, रानीबाग-खुटानी सड़क सुधार, चाफी-पदमपुरी-धानाचुली मार्ग, नारीमन तिराहे से गौलापुर तक सड़क मरम्मत और कई अन्य मार्ग शामिल हैं. इसके अलावा 28 एमएलडी क्षमता के एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण भी प्रस्तावित है. इससे शहर में गंदे पानी की निकासी की समस्या दूर होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा.

हल्द्वानी-काठगोदाम पेयजल योजना का भूमि पूजन

कार्यक्रम में सीएम धामी ने हल्द्वानी-काठगोदाम श्रोत एवं ट्रीटमेंट संवर्धन पेयजल योजना का भूमि पूजन भी किया. लगभग 154 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना शहर की बढ़ती आबादी को साफ और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में मददगार होगी. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह योजना पूरी होने के बाद पानी की किल्लत काफी हद तक खत्म हो जाएगी.

विकास के साथ विरासत पर भी जोर

सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार विकास के साथ-साथ राज्य की संस्कृति और विरासत को भी सहेज रही है. उन्होंने समान नागरिक संहिता और सख्त नकल-विरोधी कानून जैसे फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की पहचान और पवित्रता से समझौता नहीं किया जाएगा. उनका कहना था कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाना ही सरकार का एकमात्र लक्ष्य है और इसी संकल्प के साथ काम हो रहा है. कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, राम सिंह कैड़ा, सरिता आर्या और कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों की भी बड़ी भागीदारी रही.

 Uttarakhand News

 Uttarakhand News
