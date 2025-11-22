अल्मोड़ा में स्कूल के पास मिला बड़ी मात्रा में विस्फोटक, पुलिस- प्रशासन में हड़कंप, बम निरोधक दस्ता मौके पर

Almora News: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक स्कूल के पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला है. जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. विस्फोटक की जांच के लिए बम निरोधक दस्ता मौके पर बुलाया गया.
Trending Photos
देवेंद्र बिष्ट/अल्मोड़ा: जनपद के सल्ट क्षेत्र में 161 संदिग्ध जैलेटिन रॉड बरामद होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. एसएसपी देवेंद्र पींचा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर बम डिस्पोजल टीम, डॉग स्क्वाड, स्थानीय थाना पुलिस, एलआईयू और आईआरबी टीमों को ब्रीफ कर आवश्यक निर्देश दिए.
घटना की जांच के लिए टीम गठित
एसएसपी ने घटना की गहन जांच के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया है और उन्हें निर्देशित किया है कि घटनास्थल के आसपास के जंगलों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जाए. जैलेटिन की उत्पत्ति, उद्देश्य और संभावित उपयोग की दिशा में तेज जांच की जा रही है. किसी भी संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है. पुलिस टीमें जंगलों में विस्तृत तलाशी अभियान चलाकर हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं, ताकि जांच तेज, पारदर्शी और प्रभावी हो सके. साथ ही स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की गई है,
पुलिस की लोगों से अपील
पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.
जांच टीम में कौन-कौन शामिल
जांच के दौरान सीओ रानीखेत विमल प्रसाद, निरीक्षक एलआईयू मनोज भारद्वाज, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वाराहाट विनोद जोशी, थानाध्यक्ष देघाट अजेन्द्र प्रसाद, थानाध्यक्ष भतरौजखान अवनीश कुमार, प्रभारी चौकी भिकियासैंण संजय जोशी सहित बम डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड, पुलिस और आईआरबी की टीमें मौके पर मौजूद रहीं.
बता दें कि 20 नवंबर गुरुवार को अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में एक जूनियर स्कूल के पास जिलेटिन की 161 छड़ें मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया था. आनन फानन में मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और विस्फोटक को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया.
ये भी पढ़ें: बाइक टैक्सी ड्राइवर निकला सीरियल किलर! कभी लखनऊ में था आतंक, एक घंटे में किये थे 3 मर्डर
ये भी पढ़ें: संभल में NIA बड़ी कार्रवाई की तैयारी में, नामी दरगाह के मुतवल्ली सैयद शाहिद मियां रडार पर, अकूत संपत्ति का विदेशी कनेक्शन!