Nainital News: कोसी नदी के उफान में बहे गजराज, फिर दिखाई गजब हिम्मत और फुर्ती, सुरक्षित पहुंचे किनारे, वीडियो हुआ वायरल

Nainital News: उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश से कोसी नदी भी उफान पर है. नैनीताल के रामनगर में उफनाई नदी में दो हाथी बह गए. इस हैरतअंगेज घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है.
सतीश कुमार /नैनीताल: जिले में हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, इसी बीच रामनगर के मोहान और कुमेरिया से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में कोसी नदी का उफान में दो हाथी बहते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह दृश्य इतना खतरनाक था कि वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने तुरंत इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया.
भारी बारिश से बढ़ा कोसी का जलस्तर
बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते कोसी नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया है. ऐसे में जंगल के भीतर से गुजरते वक्त हाथियों का एक जोड़ा नदी में उतर गया,लेकिन तेज धारा ने उन्हें बहाव में खींच लिया. हालांकि यह राहत की बात है कि दोनों हाथियों ने गजब की फुर्ती दिखाई और कुछ ही देर में सुरक्षित किनारे पर आ पहुंचे.
वीडियो बनाते हुए ग्रामीण भी डरे
स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं. जब नदी-नाले उफान पर होते हैं, तो जंगली जानवरों को पार करने में दिक्कत होती है. कई बार हिरण, सांभर और तेंदुए जैसे जानवर भी तेज बहाव में बह जाते हैं, लेकिन इस बार तो नजारा अलग था, क्योंकि विशालकाय हाथियों को बहाव से जूझते देखना ग्रामीणों के लिए पहला अनुभव था. वीडियो बनाते वक्त ग्रामीणों को इस बात का भी डर था कि कहीं हाथी नदी में बह ना जाएं. लेकिन हाथी अपनी हिम्मत और फुर्ती से बच निकले.
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं मानसून में आम हो जाती हैं. कोसी नदी जो कार्बेट टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, बरसात में हमेशा उफान पर रहती है. ऐसे में जंगली जानवरों को प्राकृतिक रूप से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है,अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान नदी किनारे से गुजरते वक्त सतर्क रहें और वन्यजीवों से दूरी बनाए रखें. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर दंग हैं और कई यूज़र्स ने लिखा कि यह दृश्य यह दिखाता है कि किस तरह जानवर भी प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हैं.
