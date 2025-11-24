70 किमी दूर रोज स्कूल, फिर पिता के साथ टी स्टॉल पर काम...पढ़ें उत्तराखंड के हिमांशु गुप्ता कैसे बने IAS

Udhamsinghnagar: उत्तराखंड के उधमसिंहनगर जिले के सितारगंज कस्बे के रहने वाले हिमांशु गुप्ता का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था. उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका मुखिया यानी उनके पिता परिवार का पेट पालने के लिए चाय का स्टॉल चलाते थे. दो पैसे ज्यादा आ जाएं इसके लिए हिमांशु भी पिता के टी स्टाल पर उनकी मदद करते थे. फिर रोज स्कूल आने-जाने के लिए 70 किमी का सफर... हिमांशु का टी स्टाल से लेकर IAS बनने तक सफर किसी जंग से कम नहीं है.

दिल्ली में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए ट्यूशन दिये

स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हिमांशु अपना भविष्य संवारने के लिए दिल्ली आ गए, और दिल्ली में आगे की पढ़ाई करने लगे.

उन्होंने दिल्ली विश्व विद्यालय के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. परिवार का गुजारा पहले ही मुश्किल से होता था ऐसे में हिमांशु का दिल्ली में रहने और पढ़ने का खर्चा उठाना उनके पिता के लिए एक बड़ी चनौती था. इसलिए हिमांशु पार्ट टाइम में ट्यूशन देकर अपना खर्चा निकालते थे.

कॉलेज और फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसा कमाने के लिए ट्यूशन, किसी तरह संतुलन बनाते हुए हिमांशु ने पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की और टॉप भी किया. हिमांशु ने मास्टर डिग्री दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से हासिल की है.

विदेश ना जाकर देश सेवा को चुना

हालांकि हिमांशु के पास विदेश जाकर PhD करने का अवसर था, लेकिन उनके सपने ने उन्हें दिल्ली में ही रोक लिया. वो IAS बनकर देश की सेवा करना चाहते थे.

तैयारी के साथ-साथ परिवार को भी सपोर्ट किया

एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ यूपीएससी क्लियर करने का सपना, ऐसे में हिमांशु एक सरकारी कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर बनकर परिवार को सपोर्ट करते रहे और सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी भी जारी रखी.

2018 में हिमांशु का संयम और संघर्ष तब रंग लाया जब उन्होंने CSE (Civil Service Exam) परीक्षा पास की. मगर उनके रैंक के मुताबिक उन्हें IRTS (Indian Railway Traffic Service) में पोस्टिंग दी गई, जिससे वो संतुष्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी.

2019 में हिमांशु का सपना हुआ साकार

2019 CSE परीक्षा में हिमांशु की मेहनत दोबारा रंग लाई और इस बार उन्हें 304वीं रैंक मिली और वो IAS बन गए.

उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे के टी स्टॉल पर चाय बेचने से लेकर रिसर्च स्कॉलर और फिर IAS बनने का हिमांशु का ये सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जिन्हें लगता है कि गरीबी में भला क्या ही सपने पूरे होंगे. लेकिन युवाओं को यह भी याद रखना चाहिए कि कमल भी कीचड़ में खिलता है.



"हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।"

-हरिवंश राय बच्चन