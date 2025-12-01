Advertisement
उत्तराखंड का 210 साल पुराना 'चमत्कारिक' मंदिर, रुमाल बांधकर मांगी जाती है मन्नत, सपने में आए भगवान शिव के आदेश पर हुआ निर्माण!

Nainital Ganganath Mandir: नैनीताल में गंगानाथ जी का प्राचीन मंदिर है, जहां सदियों से श्रद्धालु रुमाल बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और पूरी होने पर घंटी चढ़ाकर आभार व्यक्त करते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:00 AM IST
gangnath mandir nainital
gangnath mandir nainital

Nainital Ganganath Temple (गौरव जोशी): उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहां स्थित पौराणिक एवं चमत्कारिक मंदिरों की मान्यताएं दूर-दूर तक प्रसिद्ध हैं. इन्हीं दिव्य स्थलों में से एक, नैनीताल चिड़ियाघर परिसर में स्थित कुमाऊं के कुल देवता गंगानाथ जी का प्राचीन मंदिर है, जहां सदियों से श्रद्धालु रुमाल बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और पूरी होने पर घंटी चढ़ाकर आभार व्यक्त करते हैं. मंदिर परिसर में लगी लाखों घंटियां इस आस्था की जीवंत मिसाल हैं. 

पूरी होती हैं मनोकामनाएं
मंदिर के पुजारी संतोष पांडे बताते हैं कि भक्त मंदिर परिसर में किसी पेड़ या दीवार के पास रुमाल या कपड़ा बांधकर अपनी कामना व्यक्त करते हैं. मन्नत पूरी होने पर वे दोबारा यहां आकर पहले बांधा हुआ रुमाल खोलते हैं. फिर एक घंटी चढ़ाकर भगवान को धन्यवाद देते हैं. पुजारी संतोष पांडे बताते हैं कि इसकी स्थापना अंग्रेजी शासन के शुरुआती दौर, वर्ष 1815 में हुई थी. जब नैनीताल की खोज भी नहीं हुई थी. तब से पीढ़ियों से उनका परिवार ही यहां पूजा-अर्चना की परंपरा निभा रहा है. 

सपने में मिला आदेश, स्थापित की गई मूर्ति
संतोष पांडे बताते हैं कि उनके पिता मंदिर के प्रधान पुजारी रहे, को एक स्वप्न में भगवान की आज्ञा मिली थी. इसी आदेश के आधार पर गर्भगृह में भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित की गई, जो आज भी गंगानाथ जी के साथ विराजमान हैं. पुजारी बताते है की मंदिर में मनोकामना व्यक्त करने के दो प्रमुख तरीके हैं, एक लिखित अर्जी मंदिर परिसर में जमा करना और दूसरा मंदिर की परिक्रमा कर मौखिक प्रार्थना कर. मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा यहां अवश्य पूर्ण होती है. 

चुनरी नहीं रुमाल बांधा कर की जाती मनोकामनाएं
आपने मंदिरों में मनोकामनाएं पूरी करने के लिए चुनरी बांधने के बारे में सुना होगा लेकिन यहां मान्यता है कि रुमाल बांधकर मुराद पूरी होती हैं.मंदिर परिसर में बंधे रुमाल और टंगी अनगिनत घंटियां श्रद्धालुओं की पूरी हुई इच्छाओं का प्रतीक बनकर झनकारती रहती हैं. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांग गई हर मुराद पूरी होती है.

Nainital Ganganath Mandir

