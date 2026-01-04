Advertisement
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

51 साल बाद गांव पहुंचीं पुत्रदायनी मां अनुसुया...देवभूमि में उमड़ा आस्था का सैलाब

पुत्रदायनी मां अनुसुया 51 वर्षों बाद अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज पोखरी ब्लॉक के गिरसा गांव पहुंचीं. गांव पहुंचते ही वातावरण भक्तिमय हो उठा. माता ने यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर, क्षेत्रपाल भुमियाल देवता और मां चण्डिका के दर्शन किए. इसके बाद भक्तों ने विधि-विधान से माता की पूजा-अर्चना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 04, 2026, 04:29 PM IST
चमोली न्यूज/जितेन्द्र पंवार: पुत्रदायनी मां अनुसुया 51 वर्षों बाद अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज पोखरी ब्लॉक के गिरसा गांव पहुंचीं. गांव पहुंचते ही वातावरण भक्तिमय हो उठा. माता ने यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर, क्षेत्रपाल भुमियाल देवता और मां चण्डिका के दर्शन किए. इसके बाद भक्तों ने विधि-विधान से माता की पूजा-अर्चना की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया.

क्या हैं पूरी बात ? 
दरअसल, विश्व शांति और कल्याण की कामना के उद्देश्य से मां अनुसुया ने 2 अक्टूबर से छह महीने की देवरा यात्रा प्रारंभ की है. इस दौरान वे उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, विविध मंदिरों, मठों और गांवों का भ्रमण कर भक्तों को दर्शन दे रही हैं. 51 साल बाद माता को अपने बीच पाकर भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है. गिरसा पहुंचकर मां अनुसुया ने सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन किए. इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे. यहां से वे क्षेत्रपाल भुमियाल और मां चण्डिका मंदिर पहुंचीं जहां पूजा-अर्चना की गई. भक्तों ने माता को फल, पिटाई, धूप, पंचमेवा और चुनरी अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया.

उत्तराखंड के कण-कण में देवी-देवता हैं 
देवरा यात्रा के पुजारी ने बताया कि जहां-जहां माता की यात्रा पहुंच रही है वहां भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि “उत्तराखंड के कण-कण में देवी-देवताओं का वास है, इसलिए यह प्रदेश देवभूमि कहलाता है. यहां लोग समय-समय पर देवी-देवताओं के देव कार्यों का आयोजन कर सुख-शांति व समृद्धि की कामना करते हैं.

माता के आशीर्वाद से सब संभव
बताया जा रहा हैं कि देवरा यात्रा के अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि इस यात्रा में कठिन पर्वतीय रास्ते, मौसम की मार और नंगे पांव लंबा सफर जैसी चुनौतियां रहती हैं, लेकिन माता के आशीर्वाद से यात्रा हर बार आगे बढ़ती जाती है.

यहां पर देवियां का महत्व ?
मां नंदा, मां चण्डिका और मां अनुसुया उत्तराखंड की प्रमुख देवियों में शामिल हैं. मान्यता है कि ये देवियां समय-समय पर अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करती हैं. यही वजह है कि दूर-दूर से लोग देवभूमि पहुंचकर माता के दर्शन कर पुण्य अर्जित करते हैं.

