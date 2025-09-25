Advertisement
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

Rudraprayag News: केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, मौसम खुलते ही श्रद्धालुओं ने पाया दिव्य दर्शन का अद्भुत सुख

Rudraprayag News:केदारनाथ यात्रा में मौसम खुलने के बाद तेजी आई है. देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं. यात्रा सुरक्षित और सुचारू है.  धाम में हल्की ठंड और साफ मौसम में भक्तों को दिव्य नजारा और आध्यात्मिक अनुभव मिल रहा है.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 03:09 PM IST
Rudraprayag/ Harendra Negi:रुद्रप्रयाग में मौसम खुलते ही केदारनाथ यात्रा में एक बार फिर तेजी दिखाई दे रही है. बरसात के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रूप से संचालित हो रही है. इस साल मौसम के कारण पहले कुछ समय केदारनाथ यात्रा धीमी रही, क्योंकि लगातार बारिश ने रास्तों को कठिन बना दिया था. इस दौरान केवल कुछ ही श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए धाम पहुँच रहे थे.

श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी
हालांकि अब मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है. देश-विदेश से लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहां पहुँच रहे हैं. यात्रा के शेष केवल एक महीने बचे हैं, जिसके कारण श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ गया है. लोग समूहों में और व्यक्तिगत रूप से धाम पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान और दर्शन कर रहे हैं.

दिव्य नजारे का अनुभव
केदारनाथ धाम में हल्की ठंडक भी बढ़ गई है, जिससे दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को प्राकृतिक वातावरण का विशेष अनुभव हो रहा है. साफ मौसम और ठंडी हवाओं के बीच भगवान केदारनाथ का दिव्य नजारा भक्तों को मोहित कर रहा है. यात्रियों ने बताया कि यहां की शांति और दिव्यता मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुकून देने वाली है.

यात्रा सुचारू और सुविधाजनक
स्थानीय प्रशासन ने भी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं. सुरक्षा, मार्ग सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. इस साल मौसम के अनुकूल यात्रा होने से प्रशासन की तैयारियों की सराहना हो रही है.

श्रद्धालुओं का उत्साह
भक्तजन अब न केवल भारत के विभिन्न राज्यों बल्कि विदेशों से भी केदारनाथ दर्शन के लिए आ रहे हैं. यात्रियों का उत्साह और श्रद्धा इस बार यात्रा की विशेष पहचान बन रही है. इस प्रकार, केदारनाथ यात्रा अब फिर से अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक धारा में बह रही है.

