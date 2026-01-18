Advertisement
भूमि कब्जे के आरोपों से घिरे विधायक अरविंद पांडे के परिजन, प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहें

Bajpur News:  गदरपुर से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. उनके परिजनों पर जबरन भूमि कब्जाने के आरोपों को लेकर एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:10 AM IST
भूमि कब्जे के आरोपों से घिरे विधायक अरविंद पांडे के परिजन, प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहें

बाजपुर न्यूज/सतीश कुमार :  उत्तराखंड गदरपुर से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. उनके परिजनों पर जबरन भूमि कब्जाने के आरोपों को लेकर एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं. ताजा घटनाक्रम में दो नए मामलों को लेकर पीड़ितों ने उपजिलाधिकारी बाजपुर डॉक्टर अमृता शर्मा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है.

क्या हैं पूरा मामला जानें ?
दरअसल, एक दिन पहले ही बिचपुरी निवासी परमजीत कौर की शिकायत पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी. जांच के बाद संबंधित भूमि को सीलिंग की सरकारी भूमि घोषित करते हुए करीब 64 बीघा जमीन को खाली कराने के आदेश जारी किए गए. इस संबंध में सभी पक्षों को 15 दिन के भीतर भूमि खाली करने की सूचना दी गई थी. इस जल्दी कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में प्रशासन की सक्रियता की चर्चा हो रही है.

सुरक्षा की मांग
इसी कड़ी में बुधवार को बहादुर गंज निवासी एवं भाजपा नेता संजय बंसल ने एसडीएम बाजपुर को प्रार्थना पत्र भेजा. उन्होंने जयप्रकाश तिवारी, देवानंद पांडेय, मोहन पांडेय और किसान पांडेय से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है. साथ ही आरोप लगाया कि इन लोगों ने मुंडिया पिस्तौर क्षेत्र में उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है. संजय बंसल ने प्रशासन से जमीन खाली कराने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

सूचना के बाद पुलिस कार्यवाई ? 
दूसरे मामले में बाजपुर के मोहल्ला रामभवन निवासी स्वर्गीय राजकुमार गोयल के पुत्र मुकुल गोयल और राघव गोयल ने भी एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में उनकी माता ममता गोयल के नाम मुंडिया पिस्तौर में रजिस्टर्ड भूमि खरीदी गई थी. माता के निधन के बाद यह भूमि दोनों भाइयों के नाम विरासत में दर्ज हो गई. आरोप है कि जब उन्होंने जमीन की घेराबंदी कर चारदीवारी के लिए निर्माण सामग्री मंगाई, तो अतुल पांडे, शुभम पांडेय, अनुज तिवारी सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे और जमीन को अपना बताते हुए धमकी देने लगे. सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को शांत कराया.

साजिश के तहत विधायक 
मुकुल गोयल का आरोप है कि संबंधित लोग राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर उन्हें लगातार धमका रहे हैं. विधायक अरविंद पांडे के परिजनों के खिलाफ लगातार आ रही भूमि कब्जे और धमकी की शिकायतें महज संयोग हैं या किसी साजिश के तहत विधायक को घेरने का प्रयास. यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.  फिलहाल एसडीएम ने दोनों मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच व आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन मामलों में भी बिचपुरी प्रकरण की तरह त्वरित और सख्त कदम उठाता है या नहीं. 

