अल्मोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो खाई में गिरी, दो लोगों की मौत

Almora Accident News: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.
Almora : उत्तराखंड के अल्मोड़ा में फिर एक बेकाबू रफ्तार और लापरवाही का कहर देखने को मिला है. यहां एक स्कॉर्पियो कार खाई में गिर गई, जिससे कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई. घटना धौलछीना क्षेत्र में बाड़ेछीना–शेराघाट मोटर मार्ग पर कसानबैंड के पास की बताई जा रही है. कसानबैंड के पास एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर करीब 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और नीचे वाली सड़क पर जा पहुंची.
