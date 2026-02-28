अल्मोड़ा के 500 परिवारों के चेहरे पर लौटी मुस्कान! मैग्नेसाइट उद्योग को फिर मिली संचालन की इजाजत

Almora Magnesite Industry: अल्मोड़ा के कई घरों में पिछले कुछ महीनों से मैग्नेसाइट उद्योग के बंद हो जाने से चूल्हे की चिंता बढ़ गई थी. फैक्ट्री के पहिए थमते ही करीब 500 परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट छा गया था. करीब 2000 लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े थे. उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया था. लेकिन अब राहत की खबर आई है. उद्योग को फिर से चलाने की अनुमति मिल गई है जिससे इलाके में खुशी की लहर है.

हाईकोर्ट से मिली चार माह की राहत

अल्मोड़ा स्थित मैग्नेसाइट उद्योग को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से चार महीने के लिए पुनः संचालन की अनुमति मिल गई है. इस फैसले के बाद फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने उद्योग से जुड़े श्रमिकों और उनके परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया. लंबे समय से काम बंद होने के कारण मजदूरों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था.

पर्यावरणीय मानकों के बाद मिली मंजूरी

उद्योग को दोबारा शुरू करने से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं. उद्योग ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) से ‘कंसेंट टू ऑपरेट’ यानी संचालन की अनुमति हासिल की. राज्य सरकार के लगातार प्रयासों के बाद यह मंजूरी मिली. इसके बाद मामला कोर्ट में गया जहां से उद्योग को सीमित अवधि के लिए दोबारा शुरू करने की इजाजत मिल गई.

मजदूरों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

फैक्ट्री के गेट पर फिर से हलचल शुरू होने की खबर ने मजदूरों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है. जिन घरों में कई महीनों से आय का स्रोत बंद था.. वहां अब उम्मीद की किरण जगी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह उद्योग सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि पूरे इलाके की आर्थिक रीढ़ है. इससे छोटे दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को भी काम मिलता है.

उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन की कोशिश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार.. तीनों के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने साफ किया कि उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा लेकिन पर्यावरणीय मानकों से समझौता नहीं होगा. सरकार चाहती है कि स्थानीय लोगों को अपने ही जिले में रोजगार मिले और पलायन की समस्या कम हो. विशेषज्ञों का मानना है कि मैग्नेसाइट उद्योग के दोबारा शुरू होने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी. चार महीने की यह अनुमति आगे स्थायी समाधान की दिशा में भी रास्ता खोल सकती है.