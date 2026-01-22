रामनगर में बसंत महोत्सव का भव्य आगाज, झांकियों और लोकनृत्यों से सजीं सड़कें,जीवंत हुई उत्तराखंड की संस्कृति

Basant Mahotsav in Ramnagar: रामनगर में आज से दो दिवसीय बसंत महोत्सव का विधिवत और भव्य शुभारंभ हो गया. महोत्सव के पहले दिन ही नगर पूरी तरह उत्साह, उल्लास और सांस्कृतिक रंगों में सराबोर नजर आया.
Basant Mahotsav in Ramnagar: उत्तराखंड के रामनगर में आज से दो दिवसीय बसंत महोत्सव का विधिवत और भव्य शुभारंभ हो गया. महोत्सव के पहले दिन ही नगर पूरी तरह उत्साह, उल्लास और सांस्कृतिक रंगों में सराबोर नजर आया. सड़कों पर निकली रंग-बिरंगी झांकियों और लोक कलात्मक प्रस्तुतियों ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया.
जानें उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक
बसंत पंचमी के अवसर पर रामनगर की प्रमुख सड़कों से भव्य सांस्कृतिक झांकियां निकाली गईं. इन झांकियों में उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, परंपराएं और रीति-रिवाजों को बेहद आकर्षक ढंग से दर्शाया गया. पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकार, ढोल-दमाऊं जैसे लोक वाद्य यंत्र और लोकनृत्य करते कलाकार लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते नजर आए.
पारंपरिक विवाह की भी होती है प्रस्तुति
झांकियों का मुख्य आकर्षण उत्तराखंड में प्रचलित हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार होने वाली पारंपरिक शादियों का सजीव चित्रण रहा. विवाह से जुड़ी रस्में, पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत और मांगलिक दृश्य देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. इससे लोगों को पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से समझने का अवसर मिला.
देवी-देवताओं की झलक और लोक आस्था
झांकियों में उत्तराखंड के देवी-देवताओं की झलक भी देखने को मिली. लोक आस्था और धार्मिक परंपराओं को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ने का कार्य किया. महोत्सव के दौरान झोड़ा नृत्य सहित अन्य पारंपरिक लोकनृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं. लोकगीतों और पारंपरिक संगीत की धुनों पर कलाकारों ने ऐसा समां बांधा कि दर्शक भी तालियों और उत्साह के साथ झूमते नजर आए. पूरा वातावरण सांस्कृतिक रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया.
नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास
आयोजकों के अनुसार, बसंत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ना है. महोत्सव के अगले दो दिनों में भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी
सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता का संदेश
बसंत महोत्सव का यह शुभारंभ रामनगर में सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता का संदेश देता नजर आया. इस आयोजन ने नगरवासियों के साथ-साथ बाहर से आए पर्यटकों को भी उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया
