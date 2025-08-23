Udhamsingh Nagar News: उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, उधम सिंह नगर में 10 किमी क्षेत्र नो एंट्री घोषित, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर रोक
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2893644
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

Udhamsingh Nagar News: उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, उधम सिंह नगर में 10 किमी क्षेत्र नो एंट्री घोषित, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर रोक

Udhamsingh Nagar Bird Flu Alert: उत्तर प्रदेश में अभी बर्ड फ्लू का खतरा खत्म भी नहीं हुआ है कि उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है. किच्छा के किशनपुर गांव के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उधम सिंह नगर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 23, 2025, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Udhamsingh Nagar News: उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, उधम सिंह नगर में 10 किमी क्षेत्र नो एंट्री घोषित, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर रोक

विजय आहूजा/ उधम सिंह नगर : उत्तर प्रदेश में अभी बर्ड फ्लू का खतरा खत्म भी नहीं हुआ है कि उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है. किच्छा के किशनपुर गांव के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उधम सिंह नगर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. 

पशु पालन विभाग लगातार ले रहा सैंपल
पशु पालन विभाग द्वारा लगातार पशु-पक्षियों के सेम्पल लिए जा रहे हैं. वही जनपद के पोल्ट्रीफार्म संचालको द्वारा लगातार फार्म को सेनेटाइज किया जा रहा है. एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश से आने वाले कुक्कुट,अंडो और मुर्गियों के ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी है.  

किशनपुर गांव में मरी थीं सैकड़ों मुर्गियां
पिछले दिनों किच्छा के किशनपुर गांव की एक पोल्ट्री फार्म में सैकड़ों मुर्गिया मर गई थीं.  प्रशासन ने पूरे फार्म को सेनेटाइज कराकर जब मरी हुई मुर्गियों के सेम्पल जांच के लिए बरेली के पशु-पक्षी अनुसंधान केंद्र में भेजे, तो उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी जिसके बाद प्रशासन ने फार्म को तीन महीने के लिए सील कर दिया.  इतना ही नही प्रशासन ने बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावित गांव के एक किलोमीटर के क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया था. चूंकि किच्छा का बॉर्डर उत्तर प्रदेश की बहेड़ी तहसील से मिलती है इसलिए उधम सिंह नगर प्रशासन , बहेड़ी प्रशासन से संपर्क बनाए हुए है. 

ये भी पढ़ें:  यूपी के इस शहर में बर्डफ्लू से हड़कंप, 15 हजार मुर्गियों की मौत के बाद प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, 10 किमी क्षेत्र नो एंट्री घोषित

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Uttarakhand News in Hindi और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के śलिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Udhamsingh Nagar

Trending news

Udhamsingh Nagar
उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, उधम सिंह नगर में 10 किमी क्षेत्र नो एंट्री घोषित
Kanpur News
मारकर लटका दिया है, बचा लो....कानपुर में दामाद का खौफनाक खेल!, वीडियो कॉल पर आई धमकी
Moradabad highway Expansion
121 किमी लंबा मुरादाबाद-बरेली हाईवे होगा सिक्सलेन, NHAI ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव
Ghaziabad News
कुत्तों को खाना खिला रही युवती पर हमला, जड़ दिये थप्पड़ ही थप्पड़, वीडियो वायरल
Meerut Spiderman stunt
Meerut News: घंटाघर पर चढ़ा स्पाइडरमैन, उछलकूद कर किया जानलेवा स्टंट, फिर जो हुआ...
Gorakhpur News
गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी देने वाले हैं दो कल्याण मंडपम की सौगात
sambhal bijali chori
संभल में बिजली चोरी का बड़ा खेल,90% घरों तक फैला था जाल, रेड में चौंकाने वाला खुलासा
Love Triangle Case
Amethi News: बीच सड़क लड़कियों का 'दंगल', बॉयफ्रेंड को लेकर एक-दूसरे पर बरसाए थप्पड़
UP Road Accident
मऊ में इनोवा डंफर में घुसी, कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और पत्नी की मौत
Vanshika Chaudhary
किसान की बेटी का कमाल! शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, ढोल-नगाड़ों से हुआ स्वागत
;