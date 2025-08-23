Udhamsingh Nagar News: उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, उधम सिंह नगर में 10 किमी क्षेत्र नो एंट्री घोषित, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर रोक

Udhamsingh Nagar Bird Flu Alert: उत्तर प्रदेश में अभी बर्ड फ्लू का खतरा खत्म भी नहीं हुआ है कि उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है. किच्छा के किशनपुर गांव के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उधम सिंह नगर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है.
विजय आहूजा/ उधम सिंह नगर : उत्तर प्रदेश में अभी बर्ड फ्लू का खतरा खत्म भी नहीं हुआ है कि उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है. किच्छा के किशनपुर गांव के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उधम सिंह नगर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है.
पशु पालन विभाग लगातार ले रहा सैंपल
पशु पालन विभाग द्वारा लगातार पशु-पक्षियों के सेम्पल लिए जा रहे हैं. वही जनपद के पोल्ट्रीफार्म संचालको द्वारा लगातार फार्म को सेनेटाइज किया जा रहा है. एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश से आने वाले कुक्कुट,अंडो और मुर्गियों के ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी है.
किशनपुर गांव में मरी थीं सैकड़ों मुर्गियां
पिछले दिनों किच्छा के किशनपुर गांव की एक पोल्ट्री फार्म में सैकड़ों मुर्गिया मर गई थीं. प्रशासन ने पूरे फार्म को सेनेटाइज कराकर जब मरी हुई मुर्गियों के सेम्पल जांच के लिए बरेली के पशु-पक्षी अनुसंधान केंद्र में भेजे, तो उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी जिसके बाद प्रशासन ने फार्म को तीन महीने के लिए सील कर दिया. इतना ही नही प्रशासन ने बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावित गांव के एक किलोमीटर के क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया था. चूंकि किच्छा का बॉर्डर उत्तर प्रदेश की बहेड़ी तहसील से मिलती है इसलिए उधम सिंह नगर प्रशासन , बहेड़ी प्रशासन से संपर्क बनाए हुए है.
