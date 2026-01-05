Advertisement
होटल के कमरे में पार्षद ने खेला खूनी खेल, युवक को गोलियों से भूना, हिरासत में अमित बिष्ठ

Haldwani News:  हल्द्वानी में एक होटल के कमरे को लेकर चल रहा मामूली विवाद रविवार रात खूनी काल का रूप ले लिया.घटना में भाजपा पार्षद अमित बिष्ट की मौजूदगी और कथित रूप से शामिल होने की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की हैं

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 05, 2026, 11:45 AM IST
Haldwani News: उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक होटल के कमरे को लेकर चल रहा मामूली विवाद रविवार रात खूनी काल का रूप ले लिया.ख़बरों के मुताबिक, भाजपा पार्षद अमित बिष्ट के होटल में काम करने वाले उसके भतीजे रिसेप्शनिस्ट कान्हा और दूसरे पक्ष के युवक कोमल के बीच कई दिनों से कमरे को लेकर विवाद चल रहा था. यह मामला शांत होने के बजाय और उलझ गया. देखते ही देखते रविवार देर रात करीब एक बजे दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए

क्या हैं पूरी घटना का विवरण 
बताया जा रहा हैं कि रामपुर रोड पर अचानक दोनों पक्षों के युवक भिड़ गए और मामला इतना खराब हुआ की मारपीट से बढ़कर गोलीबारी तक पहुंच गया. इस दौरान जज फार्म निवासी 25 वर्षीय नितिन लोहनी को गोली लग गई. गंभीर रूप से घायल नितिन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. 

जानें कौन हैं विवाद के पक्ष ? 
बताया जा रहा हैं कि मुख्य विवाद भाजपा पार्षद अमित बिष्ट के भतीजे कान्हा और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद दर्मवाल के भतीजे कोमल के बीच था. होटल के कमरे को लेकर पहले भी दोनों में अनबन था. रविवार को कोमल का दोस्त नितिन लोहनी भी उसके साथ मौजूद था. दोनों पक्षों की बहस इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते हाथापाई और फिर गोली चल गई.

क्या भाजपा पार्षद है हिरासत में ? 
घटना में भाजपा पार्षद अमित बिष्ट की मौजूदगी और कथित रूप से शामिल होने की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की हैं.  पुलिस ने अमित बिष्ट को मौके से ही हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि गोली किसने चलाई, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है

पुलिस की कार्रवाई शुरू तनाव भी पूरा 
बताया जा रहा है घटना के बाद रामपुर रोड और जज फार्म इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मृतक नितिन के परिवार में घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

Haldwani news

Trending news

UP News
