Haldwani Crime News: BJP जिला अध्यक्ष का बड़ा एक्शन, गोलीकांड के आरोपी पार्षद अमित बिष्ट को किया निष्कासित, पुलिस ने दबोचा

Haldwani Murder Case: उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के पार्षद अमित बिष्ट उर्फ़ चिंटू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. दरअसल, पार्षद बिष्ट ने कथित रूप से गोली मार कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पार्षद को हिरासत में ले लिया है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है.

क्या है ये पूरा मामला?

उधर, आरोपी पार्षद अमित बिष्ट को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है. हल्द्वानी के नगर पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोज कुमार कर्त्याल का कहना है कि इस वारदात को रविवार देर रात करीब साढ़े 11 बजे जज फार्म क्षेत्र में अंजाम दिया गया था. उन्होंने बताया कि अपने दोस्त कमल भंडारी के साथ कहीं से वापस आ रहा 22 वर्षीय नितिन लोहनी पार्षद के बेटे से मिलने उसके घर पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजाई. दरवाजा खुलते ही पार्षद अमित बिष्ट बाहर आया और उसने लोहनी पर कथित रूप से गोली चला दी.

घबराकर दोस्त हुआ मौके से फरार

गोली लगने से नितिन लोहनी गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली चलने से घबराकर उसका मित्र कमल भंडारी मौके से फरार हो गया. जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल लोहनी को तुरंत डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

क्या बोला प्रत्यक्षदर्शी कमल?

प्रत्यक्षदर्शी कमल भंडारी का कहना है कि जैसे ही उसने जय के घर की डोर बेल बजाई, उसके कुछ देर बाद उसका पिता पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू बंदूक लेकर बालकनी में आया और गाली गलौज करने लगा. जब नितिन और कमल ने गाली गलौज का विरोध किया तो पार्षद गुस्सा हो गया और दर्मवाल के गुंडे कहकर गोली मार दी.

बीजेपी ने पार्टी से किया निष्कासित

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ हो रही है. घटना से संबंधित सभी पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. इस बीच मृतक के परिजनों ने पार्षद के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है. अब इस मामले को बीजेपी ने भी गंभीरता से लिया है और भाजपा के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने पार्षद अमित बिष्ट को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. हत्यारोपी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पद पर था, जिसे अब हटा दिया गया है.

