Brijbhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह एक बार फ‍िर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए. अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ‘ये ट्रंप…श्रम्मप…पागल हैं. उनका यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है.

हल्‍द्वानी पहुंचे थे पूर्व सांसद

दरअसल, भारतीय कुश्‍ती महासंघ के पूर्व अध्‍यक्ष व पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह शनिवार को हल्‍द्वानी पहुंचे थे. यहां गौलापार अंतरराष्‍ट्रीय स्‍टेडियम में आयोजित राष्‍ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता के फाइनल में खिलाड़‍ियों को सम्‍मानित करने पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भारत-पाकिस्‍तान मैच को लेकर भी अपनी राय रखी. बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि खेल की अपनी अलग दुनिया होती है. खेल भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों से खेले जाते हैं और यहां जाति भाषा जैसी बातें मायने नहीं रखती हैं.

पहले भी ट्रंप को लिया है निशाने पर

बता दें कि इससे पहले बृज भूषण शरण सिंह ने पिछले महीने भी अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप पर हमला बोला था. बृज भूषण शरण सिंह ने कहा था कि दो आदमी को कोई नहीं समझ सकता है. एक हमारे देश के राहुल गांधी को और एक डोनाल्ड ट्रंप को, इनका कोई नहीं समझ सकता है. ये कब क्या हरकत कर जाएं किसी को पता नहीं. आज डोनाल्ड ट्रंप की निंदा उनके देश में हो रही है, उनकी संसद कर रही है. पूर्व सांसद ने कहा कि भगवान डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि दें.

