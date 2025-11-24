Advertisement
टिहरी में भीषण हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

Tehri Bus Accident News: उत्तराखंड के टिहरी के नरेंद्र नगर के पास एक भीषण हस हादसा हो गया. यहां एक बस के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई. बस में 28-30 यात्री सवार थे. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 24, 2025, 02:08 PM IST
Tehri :  उत्तराखंड के टिहरी में यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई. यह हादसा नरेंद्र नगर के पास हुआ. जब 28-30 यात्रियों से भरी एक बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई. हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में हड़ंकंप मच गया. आनन फानन में पुलिस और SDRF की टीम को 

5 लोगों की मौत, 17 घायल
अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है. और 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. घायलों में से 7 सवारियों की हालत नाजुक बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार बस में 28-30 लोग सवार थे. इस हादसे में गुजरात के भी कुछ लोग घायल हुए हैं. 

SDRF ने शुरू किया रेस्क्यू
जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं मृतकों के शव की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. बताया जा रहा है कि मौके पर SDRF की पांच टीम पहुंची है.

मरने वालों में कौन-कौन
मृतकों में 4 महिला और एक युवक शामिल है. बस का नंबर  UK14PA1769 है. 

करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस 
जिस  खाई में बस गिरी है वह सड़क से करीब 100 मीटर नीचे है इसकी वजह से लोगों के रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है. यह हादसा टिहरी के नरेंद्र नगर के कुंजापुरी- हिंडोलाखाल के पास हुआ है. वहीं गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स भेजा गया है. 

खबर लिखी जा रही है....

 

