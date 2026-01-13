Advertisement
Zee UP-Uttarakhandनैनीताल

मानवता की अनोखी मिसाल! आंसुओं के बीच चमोली के दंपति ने लिया साहसिक निर्णय, 9 दिन के शिशु का शव दान किया

Chamoli News: चमोली में एक दंपति ने साहसिक निर्णय लिया है, जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है. 9 दिन के शिशु की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्रों को देह दान करने का फैसला लिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:00 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

पुष्कर चौधरी/चमोली: उत्तराखंड के चमोली में एक दंपति ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है. दंपति ने साहसिक निर्णय लेते हुए अपने 9 दिन के नवजात शिशु की मृत्यु के बाद उसका देह दान कर दिया. दंपति ने नवजात का देह मेडिकल कॉलेज को दान में दिया है. यह देह दान मेडिकल छात्रों की शिक्षा, अध्ययन एवं शोध कार्यों के लिए किया गया है. इससे भविष्य में डॉक्टर रोगों के उपचार में और अधिक सक्षम बन सकें.  

दो जनवरी को नवजात को दिया था जन्म 
जानकारी के मुताबिक, दो जनवरी को चमोली के रहने वाले संदीप राम की पत्नी हंसी ने श्रीनगर में एक नवजात शिशु को जन्म दिया. जन्म के पश्चात शिशु में जन्मजात महावृहदान्त्र (हिर्शस्प्रुंग रोग) की पुष्टि हुई, जिसमें आंतों में तंत्रिका गुच्छों (गैंग्लिया) का अभाव पाया जाता है. यह रोग भारत में अपेक्षाकृत दुर्लभ होने के कारण नवजात को बेहतर उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया. 

आपरेशन कर जान बचाने की कोशिश की गई 
एम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नवजात का ऑपरेशन कर उसकी जान बचाने का प्रयास किया गया. हालांकि, ऑपरेशन के तीन दिन बाद बीते रविवार को शिशु की रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक के कारण मृत्यु हो गई. अपने नवजात को खोने से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. लेकिन नवजात के परिजनों की सहमति के बाद सभी औपचारिकता कर एम्स ऋषिकेश के एनाटॉमी विभाग को देह सौंप दिया गया. देहदान के समय उपस्थित स्टाफ और चिकित्सकों ने नवजात की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. 

