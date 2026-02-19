चमोली के ज्योतिर्मठ में नगर पालिका परिसर में पढ़ी गई नमाज, हिंदू संगठन सड़क पर उतरे, एसडीएम ने बैठाई जांच

पुष्कर चौधरी/चमोली: उत्तराखंड के चमोली ज्योतिर्मठ में नगर पालिका परिसर के हाल में नमाज पढ़े जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से मामले की जांच और स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है.

स्थानीय लोगों में आक्रोश

कुछ लोगों का कहना है कि क्षेत्र में निर्माण कार्य बंद होने के बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है. इस पर प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने और सत्यापन कराने की मांग उठ रही है. वहीं, कई नागरिकों का मानना है कि किसी भी सार्वजनिक भवन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा सकता है? इस पर स्पष्ट नियम और व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति न बने. स्थानीय प्रशासन से मामले में स्थिति स्पष्ट करने और सभी पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है.

वायरल वीडियो के बाद जांच के आदेश

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि रमजान में पढ़ी जाने वाली ख़ास तरह की नमाज़ तरावीह की नमाज़ लोग पढ़ रहे हैं. भले ही रोजा गुरुवार से शुरू हुआ है, लेकिन तरावीह की नमाज एक रात पहले से शुरू हो जाती है. इस विडियो को शूट करने वाला आदमी खुद बोल रहा है कि मैं इसे वायरल करूंगा. हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि हिन्दू सम्मलेन के लिए लोगों को अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन नमाज के लिए कैस परमिशन दी गई?. एसडीएम ने पूरे मामले में शांति बनाए रखने और जांच के आदेश दिए हैं.

आपदा के बाद हाल बनाने की मांग उठी

बताया गया कि नगर पालिका के इस हाल खेल विभाग को टीटी प्रशिक्षण दिया जाने के लिए बनाया जा रहा है. नगर पालिका की बोर्ड में इसका प्रस्ताव पिछली साल पारित हुआ है. वर्तमान में इसपर रंग रोगन और मरम्मत का काम चल रहा है. बताया गया कि 2023 में आपदा के दौरान ज्योतिर्मठ में लोग बेघर हो गए थे. तब नगर पालिका की ओर से इस हाल का निर्माण करवाने का फैसला लिया गया था.

