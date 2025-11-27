Advertisement
नैनीताल

नैनीताल में मुख्यमंत्री धामी ने की ‘चाय पर चर्चा’, धार्मिक पर्यटन विकास पर लोगों से लिया फीडबैक

Nainital News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर जनता और पर्यटकों से मिले, धार्मिक पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा की. बिहार चुनाव विवाद पर कहा, जनता काम करने वाली सरकार चुन रही है. फर्जी दस्तावेज और अवैध घुसपैठ पर राज्य में सख्त कार्रवाई जारी है

 

Written By  Jyoti Kumari|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:43 AM IST
नैनीताल में मुख्यमंत्री धामी ने की ‘चाय पर चर्चा’, धार्मिक पर्यटन विकास पर लोगों से लिया फीडबैक

नैनीताल न्यूज/ गौरव जोशी : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी  नैनीताल प्रवास पर रहे है. सुबह उन्होंने झील किनारे मॉर्निंग वॉक किया और इसके बाद सब्जी मंडी पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की.  सीएम ने जनता के बीच समय बिताया, उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

पर्यटकों से मुलाकात, माल रोड पर लिया हाल-चाल
मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री धामी सीधे माल रोड पहुंचे, जहां उन्होंने देश-विदेश से आए पर्यटकों से मुलाकात की. सीएम ने उनसे यात्रा अनुभव के बारे में पूछा और राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर फीडबैक लिया . इसी दौरान वे एक चाय की दुकान पर रुके, खुद चाय बनाई और अपने साथ मौजूद लोगों को भी चाय पिलाई

‘विरासत और विकास’ के मंत्र पर आगे बढ़ता उत्तराखंड
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सालभर लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं.  इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विरासत और विकास’ के मंत्र के आधार पर प्रदेश में धार्मिक सर्किटों का विस्तार किया जा रहा है.

केदारखंड और मानसखंड के अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थलों, कैंची धाम, माँ नैना देवी मंदिर, गोलू देवता मंदिर, माँ बाराही मंदिर सहित कई तीर्थ स्थलों का सौंदर्यकरण व पुर्ननिर्माण कार्य तेज गति से जारी है ताकि श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बेहतर अनुभव प्राप्त हो सके.

बिहार चुनाव में ‘वोट चोरी’ विवाद पर सीएम की प्रतिक्रिया
बिहार चुनाव में उठे ‘वोट चोरी’ विवाद पर सीएम धामी ने कहा कि देश की जनता अब काम करने वाली सरकारों को चुन रही है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की कार्यसंस्कृति बदली है और डबल इंजन सरकार विकास व सुशासन का सफल मॉडल बनकर सामने आई है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नकारात्मक राजनीति और समाज को बांटने की कोशिश करने वाले दलों को जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है.

फर्जी दस्तावेज और अवैध घुसपैठ पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी लाभ लेना गंभीर चुनौती है. उत्तराखंड में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र और वोटर आईडी बनवा लिए.

