होटल में खाने के नहीं होते थे पैसे... मुख्यमंत्री धामी ने बताया किस्सा, जब ठेले पर खाते थे 10 रु. प्लेट राजमा चावल

CM Dhami Interesting Story: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को रुद्रपुर में एक लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में बताया कि वो भी एक दौर था जब उनके पास होटल में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 14, 2026, 11:50 PM IST
विजय अहूजा/रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर: रूद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार त्रिशूल चौक का लोकार्पण किया और शिव बारात में शामिल होने के बाद करोड़ो की योजनाओ का शिलान्यास व लोकार्पण किया. इस दौरान सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि एक दौर में उनके पास होटल में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे और वो ठेले पर 10 रुपये प्लेट राजमा चावल खाकर अपनी भूख मिटाते थे. 

सीएम धामी ने इंद्रा चौक पर त्रिशूल चौक का भव्य त्रिशूल के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री का रोड शो एक ‘शिव बारात’ के रूप में निकला. शिव बारात का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया. मुख्यमंत्री के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अजय भट्ट, महापौर विकास शर्मा, विधायक शिव अरोरा सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे.

उत्तराखंड का 'मिनी इंडिया' रुद्रपुर
‘मिनी इंडिया’ कहे जाने वाले रूद्रपुर की छवि इस रोड शो में साफ दिखाई दी, जहां पर्वतीय समाज, बंगाली समाज, सिख समाज, पंजाबी समाज, पूर्वांचल समाज और जाट समाज सहित समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया. त्रिशूल चौक से शुरू हुआ यह विशाल रोड शो मुख्य मार्ग से होता हुआ गांधी पार्क पहुंचकर संपन्न हुआ. 

10 रुपये में ठेले पर पेट भरते थे सीएम धामी
गांधी पार्क में नगर निगम के नए वाहनों को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद गाँधी पार्क में मंच से सम्बोधन करते हुए कहा रुद्रपुर शहर से उनका अलग ही लगाव रहा है. विधायक, मुख्यमंत्री बनने से पहले उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर होने के चलते अक्सर उनका रूद्रपुर आना होता था और वह अपने साथियों के साथ राजाराम रस्तोगी के ठेली पर 10 रुपये में राजमा चावल खाते थे. 

राजमा चावल खिलाने वाले को पट्टा पहनाकर सम्मान
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उस दौर में उनके पास होटल में खाने के पैसे नहीं होते थे और राजाराम उनको 10 रुपये में भरपेट खाना खिलाते थे, उन्होंने राजाराम रस्तोगी को मंच पर बुलाकर पटका पहनाकर सम्मानित किया और कहा वह फिर उनकी ठेली पर राजमा चावल खाने आएंगे. 

