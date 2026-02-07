चंपावत को सीएम धामी ने दी 319 करोड़ की सौगात, शारदा घाट कॉरिडोर समेत 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट, जिले के विकास को मिलेगी रफ्तार

CM Dhami Champawat Visit: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को टनकपुर के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने शारदा घाट पर हुए पारंपरिक माघ खिचड़ी सामुदायिक भोज में हिस्सा लिया और चंपावत के विकास के लिए शारदा कॉरिडोर समेत 319 करोड़ रुपये की 20 से ज्यादा विकास परियोजनाओं की सौगात दी.
Trending Photos
चंपावत: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले को विकास की बड़ी सौगात देते हुए 319 करोड़ रुपये से अधिक की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. इनमें टनकपुर शारदा घाट कॉरिडोर, इकोलॉजिकल पार्क और सिटी ड्रेनेज प्लान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होंगी और रोजगार, पर्यटन और आजीविका के नए अवसर पैदा करेंगी.
टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष हर अच्छे कार्य में कमियां निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है. उन्होंने कहा कि एक साल में विपक्ष में किसी भी विकास कार्य की सराहना नहीं की है.
107 करोड़ रुपये से बनेगा शारदा कॉरिडोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित शारदा घाट कॉरिडोर 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करेगा, जिस पर करीब 107 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं 85 करोड़ रुपये की लागत से इकोलॉजिकल पार्क और चंपावत शहर में 60 करोड़ रुपये की लागत से सिटी ड्रेनेज प्लान लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगा और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.
"माघ खिचड़ी सेवा सामाजिक समरसता की प्रतीक"
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में न सिर्फ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, बल्कि धार्मिक स्थलों का भी पुनर्निर्माण और विकास हो रहा है. चारधाम की तर्ज पर मानसखंड क्षेत्र को भी विकसित किया जा रहा है. उन्होंने टनकपुर में आयोजित माघ खिचड़ी सेवा का उल्लेख करते हुए इसे सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया.
उत्तराखंड सरकार के अहम फैसलों का जिक्र
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के प्रमुख फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई. राज्य में दंगारोधी कानून बनाया गया और 11 हजार एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अतिक्रमण और जनसांख्यिकी असंतुलन को बढ़ावा देता रहा है.
टनकपुर के लिए कई घोषणाएं
कार्यक्रम में कई नई घोषणाएं भी की गईं. चंपावत में 300 सीट क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनेगा, टांडा क्षेत्र को पैराग्लाइडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, वनराजी ग्राम का समग्र विकास होगा और अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज टनकपुर में नए कक्षा कक्षों का निर्माण किया जाएगा.
इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें: धामी सरकार का बड़ा एक्शन! उत्तराखंड मदरसा बोर्ड होगा खत्म; उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन, जानें कौन बनेंगे अध्यक्ष