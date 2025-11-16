सर्द हवाओं में सहमे जंगल के राजा से लेकर नन्हे परिंदों तक, नैनीताल जू में ठंड से वन्य जीवों को बचाने के लिए प्रबंधन ने किए खास इंतजाम

नैनीताल न्यूज/गौरव जोशी : उत्तराखंड के नैनीताल में मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. जहां आम इंसान इस ठिठुरन से जूझ रहा है, वहीं नैनीताल चिड़ियाघर के बेज़ुबान जानवर भी सर्द हवाओं और गिरते तापमान की मार झेल रहे हैं. पहाड़ी ऊंचाई पर बसे इस प्राणी उद्यान में सुबह-शाम चलने वाली तेज़ हवाएं जानवरों को और भी परेशान कर रही हैं. इसे देखते हुए ज़ू प्रशासन ने इन जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं.

बेज़ुबानों के लिए क्या है विशेष ?

चिड़ियाघर प्रबंधन ने ठंड का असर कम करने के लिए जानवरों के आहार में बदलाव किया है. बंदर और शाकाहारी प्राणियों को अतिरिक्त मात्रा में शहद और गुड़ दिया जा रहा है, जिससे उनके शरीर में गर्मी बनी रहे. वहीं कैट फैमिली के जानवरों जैसे तेंदुए और टाइगर को दिए जाने वाले प्रोटीन युक्त मांस की मात्रा बढ़ा दी गई है. पक्षियों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है. उन्हें रोज़ाना अधिक मात्रा में अंडे दिए जा रहे हैं, ताकि उनकी ऊर्जा और तापमान संतुलित रहे.

सर्द हवाओं से कैसे बचाव ?

चिड़ियाघर का इलाका ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां तेज़ और ठंडी हवाएं आम बात हैं. इन हवाओं के कारण जानवरों को अधिक ठंड लगने की आशंका बनी रहती है. प्रबंधन ने सभी बाड़ों को सुबह और शाम हवा-रोधी कपड़ों से ढकना शुरू कर दिया है, जिससे ठंडी हवा सीधे अंदर न पहुंचे. इसके अलावा कर्मचारियों ने बांस के तनों से मोटी चटाइयां तैयार की हैं, जिन्हें जानवरों के बैठने और लेटने की जगहों पर बिछाया जा रहा है. इससे जमीन की ठंडक कम महसूस होती है और जानवरों को राहत मिलती है.

बंगाल टाइगर के लिए खास व्यवस्था

गर्म इलाकों में रहने वाले जानवरों के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं. बंगाल टाइगर जैसे प्राणियों के बाड़ों में ब्लोअर लगाए गए हैं, जो लगातार गर्म हवा देकर उन्हें ठंड से बचा रहे हैं. यह व्यवस्था विशेष रूप से रात के समय बेहद मददगार साबित हो रही है.

धूप बनी सहारा, दिन में गर्माहट की तलाश

दिन में धूप खिलने पर ज़ू के अधिकांश जानवर खुद को गर्म रखने के लिए खुले हिस्सों में आकर धूप सेंकते दिखाई देते हैं. हालांकि रात के समय तापमान जैसे ही गिरता है, ये बेज़ुबान फिर ठिठुरन से परेशान हो जाते हैं.चिड़ियाघर के रेंजर आनंद लाल ने बताया कि प्रबंधन की पूरी कोशिश है कि इस कड़ाके की ठंड में किसी भी जानवर को किसी तरह की परेशानी न हो और सभी को सुरक्षित एवं गर्म माहौल मिल सके.

