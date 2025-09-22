Kashipur News :काशीपुर में बवाल की साज़िश नाकाम, आधी रात को सड़क पर लगे 'आई लव मोहम्मद’ के नारे
 I Love Muhammad Controversy:काशीपुर के अलीखान इलाके में बिना अनुमति निकले जुलूस ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. पथराव और हंगामे के बीच पुलिस की त्वरित कार्रवाई व एसपी सिटी अभय सिंह की सूझबूझ से हालात काबू में आए. संदेश साफ उत्तराखंड में कानून का राज है.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:58 AM IST
काशीपुर/सतीश कुमार: काशीपुर के अलीखान इलाके में रविवार को अचानक माहौल बिगड़ने लगा. कुछ लोगों ने बिना अनुमति के ‘I Love मोहम्मद’ लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाल दिया. न प्रशासन से इजाज़त ली गई थी और न ही पुलिस को कोई जानकारी दी गई. जैसे ही भीड़ बढ़ी, हालात बेकाबू होने लगे.

पथराव और हंगामा
जुलूस के दौरान पथराव, तोड़फोड़ और धक्का-मुक्की की घटनाएं सामने आईं. भीड़ के आक्रामक रवैये ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. पुलिस पर धावा बोलने और मारपीट तक की नौबत आ गई. यह स्थिति देखते ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस मुखिया ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.एसपी सिटी अभय सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने पहले हालात का जायजा लिया और फिर सूझबूझ से कदम उठाए. देखते ही देखते भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. हालात को शांत करने के लिए पुलिस ने सख्ती भी दिखाई और उपद्रवियों पर कार्रवाई शुरू कर दी.

कुछ ही घंटों में स्थिति सामान्य
पुलिस की तेज़ी का असर यह रहा कि महज कुछ ही घंटों में स्थिति सामान्य हो गई. न तो शहर में कोई बड़ी जनहानि हुई और न ही उद्योग-व्यापार पर असर पड़ा.लोग अपने घरों और बाज़ारों में लौट आए. प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है.

पुलिस का सख्त संदेश
पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी को भी काशीपुर की शांति बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी.  एसपी सिटी अभय सिंह ने कहा उत्तराखंड में कानून का राज है, गुंडाराज की कोई जगह नहीं है.

