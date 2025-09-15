नैनीताल की माल रोड पर भूस्खलन का खतरा, पड़ रहीं बड़ी-बड़ी दरारें, यातायात हुआ बंद

Nainital News/गौरव जोशी: यूपी के नैनीताल जिले की माल रोड पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है. शहर की ऐतिहासिक माल रोड पर लगातार बड़ी-बड़ी दरारें पड़ने लगी हैं. जिसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सड़क पर यातायात को प्रतिबंधित कर दिया है. माल रोड के ग्रैंड होटल के समीप सड़क में बड़ी दरार पढ़ने से अब अपर माल रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ने लगा है.

यातायात किया गया बंद, काम शुरू

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रत्नेश सक्सेना ने बताया लोअर माल रोड को ठीक करने का 22 सितंबर से कम होना था. उससे पहले सड़क पर इस तरह की घटना देखने को मिली है. सड़क पर फिलहाल यातायात को बंद कर दिया गया है और आज से ही सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा.

स्थानीय लोग भड़के

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया 2018 माल रोड का 50 मीटर हिस्सा नैनी झील में गिरने के बाद भी लोक निर्माण माल रोड को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं. जिसके चलते अब इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. बताते चलें वर्ष 2018 में भी इसी स्थान पर माल रोड का करीब 50 मीटर हिस्सा भूस्खलन के चलते नैनीताल में गिर गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम ने केंद्र को भेजी भूस्खलन की रिपोर्ट

जिसके बाद करीब 5 महीने तक नैनीताल की माल रोड पर यातायात बंद हो गया. तो वही एक बार फिर अब माल रोड पर इस तरह की दरार बढ़ने लगी है. वहीं नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने बताया माल रोड, हल्द्वानी,भवाली रोड समेत नैनीताल के आसपास के क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन की रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई है. बीते दिनों केंद्र की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया उनके सामने भी विषय को रख कर बजट की डिमांड की है.

‘ये ट्रंप श्रम्मप पागल हैं'....हल्‍द्वानी पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद अमेरिकी राष्‍ट्रपति पर भड़के